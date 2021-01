Juan Fernando Velasco califica de 'enriquecedor' al primer Debate 2021

El candidato presidencial del movimiento Construye, Juan Fernando Velasco, calificó de “enriquecedor” al primer Debate 2021 organizado por diario EL COMERCIO, Televicentro, y las emisoras Radio Quito y Platinum; con el apoyo de Participación Ciudadana.

“Ha sido un espacio enriquecedor, creo que hubo propuestas interesantes, ojalá hubiera más como esto que hemos tenido hoy de manera responsable, planteando propuestas”, dijo.



Sus declaraciones se dieron en una breve rueda de prensa, en el corredor del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, tras finalizar el encuentro.



Velasco negó que con su candidatura se fraccione el panorama político en el Ecuador y argumentó que las encuestas evidencian que el 60 por ciento de los ciudadanos todavía no ha decidido por quién votar “fruto de este hartazgo de la clase política, de los que plantean siempre lo mismo, de los que ofrecen cosas imposibles”.



“La gente ya no come cuento y en ese sentido creo que es importante entender que la ciudadanía no solo que está indecisa, está decepcionada (…). El 7 de febrero se juega el destino de nuestro país y es fundamental que la gente, que los ecuatorianos encuentren ese candidato que lidere este país hacia un lugar mejor”, puntualizó.

Video: YouTube, canal: Diario EL COMERCIO