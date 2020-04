Juan Carlos Zevallos: 'No existe un nuevo brote de covid-19 en el Ecuador'

LEA TAMBIÉN

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, señaló la tarde de este viernes 24 de abril del 2020 que se han logrado procesar pruebas de covid-19 rezagadas en el Ecuador. Esto se dio gracias a la plataforma robótica instalada en el ISPI y al apoyo de varios laboratorios privados, señaló en la cadena viryual de esta tarde.

Con estos resultados, el Ecuador tienen hasta la fecha 22 719 casos confirmados de la enfermedad. Al momento, el Gobierno registra en total 1 636 fallecidos en el contexto del covid-19 en el país. De estos, 576 corresponden a muertes confirmadas por el virus. Los 1 060 restantes son fallecimientos que no tienen un diagnóstico oficial, pero son personas que murieron con cuadros de insuficiencia respiratoria.



Con los nuevos resultados se duplicó en el número de casos confirmados del nuevo coronavirus en el Ecuador en dos días, el pasado miércoles, 22 de abril, había 10 850 pacientes positivos. Sin embargo el Ministro dijo que "no existe un nuevo brote, lo que se produjo es una interpretación errónea de los datos que provienen de las pruebas procesadas".



"Es de suma importancia que para la lectura de la data de los casos se considere la fecha de la toma de la muestra y no la fecha del reporte, debido a que esto produce un sesgo estadístico", añadió.​

"Las cifras de estos casos que ya han sido procesados se reflejarán paulatinamente en los informes sobre la situación de covid-19 y que publicamos diariamente, a medida que los digitadores suban la información al sistema de vigilancia en salud pública", dijo.



Además señaló que se ha aumentado la capacidad operativa del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi). "Trabajamos intensamente para subir los resultados".



"El tema de las muestras es dinámico, las cifras varían de un día a otro en función del número de muestras que vamos procesando. Recordemos que a partir del 11 de abril implementamos el muestreo sectorizado en los territorios, conjuntamente con el estudio de tendencia, como una estrategia para mitigar la pandemia. Lo que nos permitirá identificar los grupos de riesgo y los portadores asintomáticos, para realizar una vigilancia epidemiológica activa a nivel comunitario y tomar decisiones con un sustento científico".