WikiLeaks acusa a la Embajada de Ecuador de espiar a Julian Assange

El periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido víctima de una sofisticada operación de espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde 2012, según afirmó este miércoles 10 de abril del 2019 ese portal.

Las reuniones entre abogados y un médico en la legación diplomática fueron filmadas en secreto en el último año, aseguró el grupo en Londres, días después de que WikiLeaks afirmase en un tuit que Assange podía ser expulsado de la embajada en unos días.



Según la organización, un individuo "dudoso", no identificado, ofreció todo el material en España a cambio de aproximadamente tres millones de dólares.





El director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó este miércoles, en declaraciones a los medios, que viajó a España para ver a esa persona, quien le mostró unos vídeos de las reuniones que había mantenido Assange en el último año, así como la copia de un documento legal dejado en una sala del edificio diplomático.



Assange está refugiado en la Embajada de Ecuador en la capital británica desde junio de 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.



Según Hrafnsson, los intentos para expulsar a Assange de la Embajada han aumentado, lo que llevó a WikiLeaks a hacer la advertencia de esa situación la semana pasada.

El pasado viernes, la organización tuiteó que Assange iba a ser expulsado de la legación en "unas horas o días", algo que no ocurrió.



"La única razón por la que fue evitado es porque nos enteramos de ello y publicamos la información", afirmó Hrafnsson, que calificó de "extensa" la operación de espionaje en el edificio.



De acuerdo con el director, la Policía de España ha sido informada de que documentos y vídeos están a la venta y el caso ha pasado a manos de un juez para su investigación.



Por su parte, la abogada de WikiLeaks, Jennifer Robinson, indicó que remitirá una queja de estas actividades a Naciones Unidas, al tiempo que expresó la inquietud por la cooperación que el Gobierno ecuatoriano está dando a Estados Unidos.



"Sabemos que hay una acusación sellada en EE.UU. para procesarle" y que "cualquier garantía del Gobierno del Reino Unido de que no sería extraditado (a EE.UU.) no es creíble", aseguró.



Hrafnsson resaltó que Assange tiene restringidas las comunicaciones y las visitas desde que el presidente Lenín Moreno asumió el poder el año pasado.



Assange solicitó asilo a Ecuador al término de un largo proceso de extradición a Suecia en los tribunales británicos y dio comienzo a un caso difícil de solucionar, pues el Reino Unido se ha negado reiteradamente a facilitarle un salvoconducto que le permita poner rumbo al país latinoamericano.

En 2010 WikiLeaks divulgó más de 90 000 documentos clasificados relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de 400 000 documentos secretos sobre la guerra de Irak.



Ese mismo año comenzó a airear unos 250.000 cables diplomáticos provenientes del Departamento de Estado de EE.UU.



El activista teme que, si sale de la embajada, las autoridades del Reino Unido lo extraditen a EE.UU.