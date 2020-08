Jóvenes preparan el terreno para incidir en las primarias

LEA TAMBIÉN

No quieren estar a la cola de las listas, ni que sean considerados como relleno. Los jóvenes ven una oportunidad interesante para mostrar sus capacidades de cara a los comicios generales del 2021.

Los frentes juveniles de distintas organizaciones han intensificado su trabajo para su promoción frente a las elecciones de democracia interna que, entre el 9 y 23 de agosto, definirán las distintas candidaturas.



Los líderes de grupos han aterrizado la precampaña a la nueva realidad post covid-19. Ya no hacen concentraciones, asambleas o cursos presenciales. Ahora se destacan porque las actividades digitales ganaron terreno y porque son clave para entregar ayuda social en tiempos de pandemia.



Las estrategias han sido trazadas en las juventudes del Partido Social Cristiano (PSC), Creo, Centro Democrático (CD), la Izquierda Democrática (ID), Alianza País (AP) y Fuerza Compromiso Social (FCS).



Algunas reformas electorales los motivan. La principal es que los ciudadanos no podrán votar entre listas abiertas, sino en cerradas, por lo que un reto es lograr estar ubicados en los primeros casilleros. También, que el Código de la Democracia establece que en el 25% de las listas debe ser para candidatos de entre 18 y 29 años.



Además, los dirigentes coinciden en que el escenario actual es distinto al anterior. Les estimula que el 44% del padrón electoral de las seccionales pasadas tuvo entre 16 y 35 años.



El analista político César Coronel explicó que el electorado exige cuatro requisitos a los postulantes: preparación en materia legislativa, conocer la realidad de la jurisdicción, tener propuestas concretas y honestidad. Por eso, ya no resulta que la juventud sea garantía de renovación u honestidad.



“Lo de fondo es ir hacia la renovación de la política, su dignificación, reivindicar el servicio público para que más ciudadanos se interesen por la política, solo así se evitará que la mala política acabe con ellos, es un gran reto para partidos y sus grupos juveniles, los más recientes casos de corrupción mancharon también a jóvenes”.



Juan Pablo Hidalgo, presidente de Jóvenes Creo, indicó que cuentan con cuadros que ya han venido trabajando desde hace varios años y se han ganado un espacio. Él mismo aspira a encabezar la lista de legisladores en el distrito 1 de Guayas; en el 2014 ya fue candidato, pero ocupó el quinto puesto en la lista.



“Hemos potenciado un frente juvenil en las 24 provincias y en las tres circunscripciones del exterior. Hay los insumos para que sean considerados en puestos con una mayor posibilidad de llegar a la Asamblea, sea como principales o suplentes”.



En esta organización política se ha venido trabajando en redes sociales, las cuales se han convertido en su canal de difusión de propuestas.



Hidalgo consideró que el covid-19 aceleró el quehacer político en la web, pero no han dejado de ayudar. Durante las dos últimas semanas han entregado ayuda en distintos sectores populares de Guayaquil respetando las medidas de seguridad.



En la ID también se trabaja vía Zoom. Verónica Carillo, presidente de la Secretaría Nacional de Juventudes, dijo que el 8 de agosto próximo será la Convención Nacional del partido. Ahí plantearán que los jóvenes entre 18 y 35 años ocupen un segundo o primer lugar en conformación de listas a nivel nacional.



Detalló que esta vez se volvió complejo el escenario político por la corrupción. No obstante, dijo que trabajan en propuestas que aún interesan a su electorado: ambientalismo, derechos sociales, tecnología, educación, innovación.



En el socialcristianismo se activó el colectivo La Cantera, que cuenta con cuadros de hasta 32 años. Algunos, entre los cuales está el vicealcalde de esa ciudad, Josué Sánchez, han impulsado proyectos que interesan a los jóvenes de Guayaquil durante la etapa post-coronavirus.



De acuerdo con Paola Jaramillo, directora de La Cantera, se continúa refrescando los cuadros a escala nacional y habrá candidatos de sus filas en las listas oficiales para las próximas elecciones.



En el correísmo, los jóvenes dicen que participarán con la coalición Unión por la Esperanza, esté o no habilitado el movimiento Fuerza Compromiso Social. El legislador Ronny Aleaga dijo que están en un proceso de ampliación para la participación e inclusión de jóvenes.



“El objetivo es sumar a todos los sectores y frentes organizados que conforman este gran grupo etario. El objetivo es remar en la misma dirección, por todos y para todos”.



En las Juventudes de CD hay un campo de trabajo: la población universitaria. El propósito es recoger ideas para los planes de campaña de las figuras que salgan de las juventudes de la agrupación. Alianza País, en cambio, está a la espera de definiciones de la dirigencia nacional que hace poco insistió en que participarán con candidatos propios en los próximos comicios del 2021.