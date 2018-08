Jóvenes empiezan la postulación a la universidad

LEA TAMBIÉN

La elección de la carrera es uno de los pasos más importantes de los jóvenes que buscan continuar su formación académica a nivel superior. A partir de este 6 de agosto del 2018 arranca el período de postulaciones.

En esta fase decisiva hay 124 590 cupos disponibles para las universidades o institutos técnicos y tecnológicos del sistema público del país.



María José Quinde, de 17 años, está en esta situación. Ella ya se graduó como bachiller y aspira estudiar una de sus dos carreras favoritas: Psicología Clínica o Derecho, en la Universidad Central del Ecuador. Ella aún está indecisa, por lo que su estrategia será postular para la segunda fase.



Quinde menciona que para Psicología requiere un mínimo de 850 puntos y en el examen logró 856. Sin embargo, le preocupa no alcanzar un cupo por la alta demanda para entrar a un centro educativo público.



En este sentido, la Senescyt insiste en que para la postulación no existe un puntaje mínimo. Sin embargo, quien tenga un puntaje más alto tendrá más oportunidades de acceder a la carrera de su interés.



La postulación se realizará en cuatro etapas (ver gráfico). La plataforma emitirá un comprobante de respaldo al finalizar con éxito esta fase.



Los jóvenes tienen a disposición 2 233 carreras distribuidas en universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos y particulares del país.



Según Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt), la oferta se duplicó para este segundo semestre, que comenzará en octubre. Es decir, pasó de 65 000 cupos en el proceso Sierra-Amazonía del 2017 a 124 590 plazas en este ciclo.



De ellos, 66 355 cupos están en universidades y escuelas politécnicas públicas, 24 445 en institutos técnicos y tecnológicos públicos y 2 840 en privados. Además, 30 950 están bajo la reciente oferta virtual.



Para Tarquino Sánchez, vicerrector de Docencia de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), la ampliación de la oferta es positiva, pero aún no es suficiente. Señaló que aún falta trabajar en alternativas para los chicos que no logran ingresar al sistema de educación superior. Él coincidió en que promover las carreras tecnológicas es necesario.



Según Sánchez, la EPN contará con 1 500 cupos para estudiantes nuevos. Esta universidad cuenta con 18 carreras de pregrado y cuatro tecnologías en Agua y Saneamiento Ambiental, Desarrollo de Software, Electromecánica, Redes y Telecomunicaciones.



De igual forma, ofertarán nuevas carreras para este segundo semestre como Licenciatura en Economía, Ingeniería de la Producción e Ingeniería de Software.



La Universidad Central tendrá disponible cerca de 5 900 cupos para este nuevo ciclo.



Para medicina, por ejemplo, contará con 250 plazas; para enfermería, serán 100; y para derecho, 300 cupos. Estas son las tres carreras más demandadas en esta universidad.



Para esta postulación los chicos cuentan con una herramienta disponible en el portal web de la Secretaría.



Esto permite buscar las carreras ofertadas por institución, modalidad y datos del nivel de empleabilidad en el país.



El área de manufactura representa el 14,2% del total del empleo formal. En esta área entran carreras como Tecnología en manufactura o en automatización. Algunas de estas opciones tienen menos de 10 postulantes.



Otras áreas como la agropecuaria también tienen alta demanda de empleo. Las carreras en servicios sociales y salud como enfermería y medicina representan el 6,2% del empleo formal pero el 34% de la postulación, dijo el Secretario de Educación Superior.



Por ello se continuará fortaleciendo la orientación vocacional con niveles de empleo.



La Senescyt estima que 117 744 bachilleres y 127 517 graduados formen parte de la postulación en este nuevo ciclo.