Dos jóvenes cuentan que no lograron pagar sus créditos educativos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Acceder a una beca para estudiar una maestría en una universidad nacional o extranjera llena de emoción a un aspirante. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no se puede pagar la deuda adquirida?

La política de becas se incluyó en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en octubre del 2010. En la normativa se explica que los estudiantes –según sus méritos académicos- pueden obtener becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en su proceso de formación.



Es así como empezaron a gestionarse ayudas económicas en lo que fue el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE). En febrero del 2015, la entidad cerró y transfirió su cartera al Banco del Pacífico, que se encarga hasta hoy de los créditos educativos.



Sin embargo hay chicos que no han logrado pagar los montos y han caído en juicios de coactiva. EL COMERCIO recogió dos historias de jóvenes que adquirieron un crédito educativo, pero tienen problemas para pagar lo adeudado. Aquí sus testimonios.



Este Diario solicitó el viernes 15 de febrero del 2019 una respuesta sobre este tema; se espera una respuesta.



Sebastián estudió un posgrado en España



“Yo hice en el 2011 un crédito por USD 26 400 para estudiar un posgrado en una universidad de España. Mi título nunca fue reconocido, con la razón de que los listados de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) son diferentes.



Estoy pagando ya siete años este crédito. En total son USD 27 000 pero la situación no es fácil y estoy ya más de un año sin trabajo. Caí en coactiva porque no pagué las cuotas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.



El 2 de enero de 2019 recibí una notificación para que pague USD 1 136,06 de cuotas vencidas. En el documento, además, decía que el valor a pagar debía tener la cuota del mes en curso y los intereses generados hasta el 15 de enero de 2019.



El pago de mi cuota vence los 26 de cada mes según la tabla de amortización. Pagué los valores vencidos (USD 1 137). Me acerqué al Instituto del Fomento al Talento Humano (IFTH) y nadie me dijo nada, entonces mandé correo con la copia del recibo el día 14 de enero, pero nunca me respondieron.



El 15 de enero me acerqué al Banco del Pacífico y me dijeron que no había que pagar.



Luego de ello, me mandan la notificación del pago voluntario, pido explicaciones y me dicen que ya estoy en coactiva y que pague el 20% del total de la deuda, un valor de más de USD 4 000.



En un nuevo correo, mencionan un interés ganado por el Banco del Pacífico y que debía los USD 300,24 por la cuota del mes en curso. Pero luego en las varias reuniones me dicen que eran USD 3.



Hasta ahora hay una solución razonable y no entiendo por qué cambian versiones y que previo a este proceso no entregaran la liquidación.



En los correos de notificación de último pago previo a sanción legal, no ponen cuánto de interés se cobra, porque aparentemente hay que adivinar para saber que hay que pagar exactamente.



Adicionalmente, he pagado USD 27 000 y resulta que de capital he recuperado únicamente USD 7930,44 y el resto se han comido en intereses. Y ahora estoy en coactiva y me hacen pagar los USD 18 000 en 24 meses.



Yo firmé a una tasa de interés por el 10,18 desde el tercer año y pago en 158 cuotas, como es viable que pague más de USD 47 000.



En resumen, no hay transparencia en la información dada al cliente. No se respetan los contratos. Y además nos proponen sanciones absurdas.



A esta altura yo no sé si me sancionaron a coactiva por USD 3 o por USD 300, 24.



¿Por qué no me notificaron correctamente, no puedo adivinar cuánto les debo?”.



Carlos, padre de David, quien estudió una tecnología en cine en Ecuador



“Mi hijo estudió Cine, en un instituto en de Quito. La deuda comenzó en el 2013. En ese año se firmó el contrato, en donde hay una cláusula de que no pueden cambiar las condiciones. Pero cuando pasaron la deuda al Banco del Pacífico sí ocurrió eso. Luego, entró en mora y pasó al Instituto del Fomento al Talento Humano (IFTH).



El proceso de coactiva es extorsivo e inhumano, porque les piden que paguen el 20% de lo adeudado, presenten garantía hipotecaria o personal. Es imposible que se lo haga, tomando en cuenta que se trata de un joven que no pudo pagar cuotas de USD 150, quieren que pague USD 7 000. ¿Quién puede pagar esa cantidad?



A mi hijo le pusieron una cuota vencida por USD 0,27 por servicios bancarios. Es un valor que no estaba dentro del contrato. No se respeta lo acordado.



Mi hijo no supo lo que ocurrió y menos que ya estaba en un proceso de coactiva. La deuda inicial es de USD 23 000 pero cuando le dicen de la coactiva señalan que es de USD 24 000. Pero ya ha pagado dos años. Estamos haciendo una liquidación, por nuestra cuenta, para ver cuánto se ha cancelado.



Él se graduó en el 2016 y pagó desde el 2017. El problema es que los valores no son claros. La persona sabe que debe pagar el monto. Las seis primeras cuotas fueron de USD 700 y el resto USD 250.



Él hizo abonos a la cuenta del Banco para que se hagan los débitos. Pero fue tarde porque ya le pasaron al juicio de coactiva. En diciembre se acercó al Banco y le dijeron que el crédito está en el IFTH por las cuotas vencidas de junio, julio, agosto y septiembre. La primera se venció por USD 0,27 por servicios bancarios.



Pero desde agosto se acercó al Banco para conversar una forma de pago y que no le manden a cartera vencida.



Ahora tiene que esperar que le sorteen un abogado porque ya está en coactiva. Solo tiene que pagar. Pedimos información formal al IFTH y al Banco, porque no fue notificado.



Hemos mandado una queja a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.



Finalmente, tenemos un colectivo para profundizar la investigación sobre los casos”.