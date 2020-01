Jóvenes no quieren estar al final de listas y van por voto milenial

LEA TAMBIÉN

Para las elecciones del 2021 quieren que se entienda que es necesaria la juventud para complementar a la experiencia. Bajo esa línea, los frentes juveniles de partidos y movimientos nacionales intensificaron su trabajo para ganar espacio una vez que para el 2021 el Código de la Democracia les dará más facilidades.

Los jóvenes saben, por ejemplo, que llegar a la Asamblea Nacional no será fácil, porque no solo se trata de competir entre organizaciones distintas, sino de alcanzar puestos interesantes en las listas en el interior de sus agrupaciones. No quieren estar a la cola.



El camino ha sido trazado en las juventudes del Partido Social Cristiano (PSC), Creo, Centro Democrático (CD), la Izquierda Democrática (ID), Alianza País (AP) y Fuerza Compromiso Social (FCS).



Sus representantes coinciden en que confían en que lograrán “luz verde” en sus grupos para no quedar al final de las listas. También prevén que podrán penetrar entre el electorado, con soluciones a los temas que le interesa, principalmente a los votantes comprendidos entre 16 y 35 años. En las seccionales pasadas, ese fue un nicho que aglutinó al 44% del padrón.

Algunas reformas electorales los motivan. La principal es que los ecuatorianos no podrán votar entre listas abiertas, sino en cerradas: por ello es primordial para los jóvenes estar ubicados en los primeros casilleros en las papeletas.



Andrés Seminario, experto político y de tendencias, consideró que las organizaciones sí ajustarán sus planes de campaña con las propuestas que nazcan desde sus frentes juveniles. Los temas que ganan interés ahora -dijo- tienen que ver con emprendimiento, igualdad, medioambiente, educación, deporte, cuidado animal, innovación y tecnología.



En esa línea, cree que Guillermo Lasso ha iniciado difusión de videos en los que se lo ve hablando sobre emprendimiento con jóvenes.



Justamente ese escenario fue comentado la noche del martes en una reunión de los Jóvenes Creo, en Guayaquil. Juan Pablo Hidalgo, su coordinador nacional, contó que en las pasadas seccionales 173 autoridades de entre 18 y 35 años resultaron electos. El grupo concentra 12 528 adherentes.

“El 2021 será una oportunidad para demostrar que los jóvenes podemos alcanzar importantes escaños. Guillermo Lasso, incluso, está escuchando en sus recorridos a los jóvenes electores”.



En ese encuentro, varios de los asistentes propusieron que ellos pueden ofrecer ayudas técnicas para los ciudadanos. Sus profesiones serán las armas para cumplir ese objetivo en los recorridos.



La ID, en cambio, tiene la Secretaría Nacional de Juventudes que está dirigida por Verónica Carrillo. En diciembre pasado sostuvieron una reunión inicial, para planificar lo que será su participación en el Encuentro de Juventud ID, que se efectuará en abril próximo. Solo en Quito son 500 personas en ese frente.



Carrillo comentó que las reformas son alentadoras. Está convencido de que el cambio de método de asignación de escaños, por ejemplo, permitirá que otras organizaciones, ajenas a las hegemónicas, logren más escaños. La ID logró una curul con Wilma Andrade, en el 2017.



Ahora -dijo- se está luchando para que los jóvenes de hasta 35 años ocupen un segundo o primer lugar en la conformación de listas. “Se está luchando también para que por lo menos dos jóvenes integren las listas en las diferentes provincias”.



En el PSC funciona La Cantera, con jóvenes de hasta 32 años. En ese espacio hay capacitaciones políticas, trabajo logístico de territorio y formación académica. En el Puerto Principal, tres de sus miembros ganaron escaños en el Concejo Cantonal; entre ellos el vicealcalde Josué Sánchez.



En La Cantera hay unas 5 000 personas. Sánchez ha liderado varias propuestas por la juventud guayaquileña que se han hecho efectivas, como la plaza Guayarte, que es un espacio para cultura, arte y gastronomía. Ahora están trabajando para refrescar los cuadros a nivel nacional.



En las Juventudes de CD hay dos campos de trabajo: las universidades y las murgas. Estas últimas son núcleos que acompañarán en las caminatas a sus candidatos, reparten afiches y conversan con los más jóvenes. Buscan recoger ideas para los planes de campaña.



FCS empezó a estructurar sus bases. Eduardo Jiménez, representante de los Jóvenes Compromiso Social, dijo que el Frente Nacional lo conforman unos 3 000 jóvenes. El trabajo empezó en los cuatro distritos electorales de Pichincha; en lo posterior se extenderá a otras provincias de la Sierra.



Una de las vías en las que se mantienen activos son las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter difunden “la causa” ideológica del expresidente Rafael Correa, a través de la cuenta Guerreros Digitales.



En AP, en cambio, se ha apostado por la reorganización de sus directivas en los cantones y el liderazgo político, de la mano de la experiencia de sus legisladores. Víctor Naula, uno de sus dirigentes, reconoció que hoy viven un momento complejo, pero confía en que el trabajo en territorio les ayude a ganar espacios. “Estamos refrescando al movimiento”.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, señaló que ahora se obliga a las organizaciones políticas para que dentro de sus listas se considere a los jóvenes en un 25% de las dignidades que van a postular.



