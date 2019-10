Jóvenes chilenos, protagonistas de las protestas pero lejos de las urnas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miles de jóvenes entonan cánticos y frases de protesta en las manifestaciones que inundan las calles de Chile: están al frente de la mayor explosión social en décadas, pero esto contrasta con su escaso protagonismo en las urnas.

En las últimas votaciones, los jóvenes chilenos decidieron mayoritariamente restarse. Según el Servicio Electoral de Chile, solo un 36,04% de las personas entre 20 y 24 años acudieron a las urnas en la pasada elección (2017) en la que resultó electo -por segunda vez- el derechista Sebastián Piñera, actual foco de la rabia popular.



“La verdad es que no me siento representado por alguna de las persona que postularon a la presidencia y no estoy de acuerdo con el sistema que estamos llevando, entonces tampoco votaría así”, dijo Héctor, un estudiante de ilustración de 25 años, que asiste a una universidad privada.



Este joven llegó con sus compañeros de estudios a la multitudinaria manifestación convocada en la céntrica Plaza Italia, de Santiago, para protestar por cuarto día.



“Estoy contra el sistema neoliberal impuesto desde la dictadura (de Augusto Pinochet), que tiene a nuestros padres trabajando horas y horas y horas y no ganan nada”, agrega.



Desde hace una semana, Chile vive un estallido social que empezó por el aumento (en 4 centavos) del precio de la tarifa del metro y aunque no incluyó la tarifa estudiantil, fue este sector el que detonó las protestas que crecieron como la espuma, sumando demandas de educación, salud, pensiones y otros grupos.

“Por el momento no hay nadie”



Felipe, un estudiante de derecho de la Universidad de Chile, de 19 años, que también está en la protesta, hace una pausa para quitarse la pañoleta roja que lleva sobre la boca y dice que él sí cree en el camino electoral, incluso milita en las juventudes del Partido Comunista, pero considera que no hay movimientos políticos que canalicen las demandas.



“Hay movimientos feministas o estudiantiles que no logran canalizar sus intereses en el voto y se expresan de otras formas como en las redes” sociales, relata.



Entre los jóvenes de 25 a 29 años, la participación en la elección de 2017 también fue baja, con solo 37,42% y una abstención del 62,58%. El desinterés para votar se expresa también entre los que recién egresaron del sistema escolar, que tienen de 18 a 19 años, con solo un 35,99% de participación en los comicios generales pasados.



“Me tengo algo prometido a mí mismo. En el momento que crea en alguien y encuentre que alguien va a llevar bien las cosas voy a apoyar a esa persona, pero por el momento no hay nadie”, dice Esteban, un cocinero, que tenía 28 años en la última elección.

“Era lo menos malo”



La baja participación juvenil ya era una realidad con el voto obligatorio que rigió en Chile hasta 2012, cuando los jóvenes tampoco se inscribían en los registros electorales.



Este desinterés se asocia a distintas causas. “Normalmente no votan porque hay un gran nivel de desconfianza hacia las instituciones publicas”, asegura María Tsekoura, académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica.



Las encuestas muestran que los actores políticos tienen una aprobación muy baja y los jóvenes “no logran identificarse con las propuestas que salen de los partidos políticos y tampoco pueden ver cómo podrían incidir en la política pública a través de su participación en un partido”, agrega la académica.



Francisca Barrera, una joven de 28 años que trabaja en la industria inmobiliaria, dice que ella votó por Piñera, porque “ era lo menos malo ” , aunque en medio de las protestas gritaba igual que muchos otros consignas en contra del presidente, que se impuso en las urnas en diciembre del 2017 por el 54% de los votos en contra del representante de la centroizquierda, Alejandro Guillier.



En esa elección, Piñera obtuvo la mejor votación de la derecha desde 1993 y más votos que la socialista Michelle Bachelet en 2013.