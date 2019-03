Jóvenes canadienses dicen que la marihuana las hace 'mejores madres'

LEA TAMBIÉN

Ellas estaban cansadas de ser estigmatizadas y de ocultar su consumo de marihuana. Pero desde la legalización de la droga en Canadá, cientos de mujeres se han unido para proclamar en voz alta que esta hierba las hace “mejores madres”, a pesar de las advertencias de los médicos.

Sentada en el salón de su casa, donde flota un ligero aroma a marihuana, Jordana Zabitsky despotrica contra el “desprecio” del que son víctimas, según ella, las madres jóvenes que consumen cannabis, totalmente legalizado en Canadá desde el pasado octubre.

“Se espera que trabaje a tiempo completo, que cuide a mis hijos a tiempo completo, que limpie mi casa, que pague mis facturas a tiempo, que cambie mis neumáticos de invierno a tiempo... ” , enumera esta treintañera. “ Tengo mucho sobre mis hombros, solo soy una persona, ¡la marihuana me permite cumplir mis tareas diarias mucho mejor! ” .



Para sumar mujeres en su situación y poder expresarse juntas, Zabitsky creó en Facebook el grupo “Madre María” , estrictamente reservado al género femenino. Hoy en día, esta comunidad cuenta con unas 5 000 integrantes que discuten sin cortapisas sobre su consumo.



Sin embargo, el Departamento de Salud de Canadá aclara que “es más seguro evitar el cannabis si eres padre”. Esta droga puede alterar el juicio hacia los niños, advierte.



“Las mamás se sienten solas y no saben a dónde acudir, se sienten avergonzadas y temerosas”, señala Annie-Claude Bertrand, quien coadministra “Madre María”.



El consumo de marihuana les permite a estas jóvenes alejarse de los opiáceos y los antidepresivos para tratar su ansiedad o depresión, dice por su parte Karine Cyr, cuyo grupo de Facebook “Mis queridas flores”, también dedicado a la planta, reúne a más de 500 miembros.



Son “empresarias, psicólogas, modelos, fotógrafas... son mujeres de todos los círculos”, describe Cynthia Petrin, profesora de “ganja yoga” y coadministradora de “Mis queridas flores”.

¿Consumo en el embarazo?



“La gente no está informada, todavía piensan que cuando consumimos marihuana estamos frente a nuestro televisor comiendo pizza como adolescentes” , dice Karine, al explicar que creó este grupo para compensar la falta de información sobre el tema.



“Cuando consumo mi cannabis, después de hacer mis tareas domésticas, juego con mis hijos, estoy más presente con mis hijos, soy más paciente, me ayuda en mi vida diaria a ser una mejor madre, una mejor persona”, sostiene.



Karine, madre de dos niños, cuenta que comenzó a usar aceite de CBD (cannabidiol, una sustancia relajante y no psicoactiva) después de su segundo embarazo, rechazando los opiáceos recetados por su médico para evitar sentirse “zombie”.



“No estaba durmiendo, tenía grandes problemas de sueño. Y la primera vez que tomé aceite de CBD, dormí toda la noche como antes”, dice esta mujer oriunda de Quebec que acaba de lanzar un podcast sobre el tema.



Este consumo de madres jóvenes todavía parece ser un fenómeno marginal, ya que poco más de una de cada diez mujeres canadienses han consumido cannabis, según estimaciones del instituto nacional de estadísticas.



Pero desde la legalización, las adhesiones a estos grupos de Facebook van en franco ascenso, aseguran sus administradoras.



“La pregunta más frecuente es: ¿podemos consumir marihuana cuando estamos embarazadas?” , dice Jordana.



Ella misma usó “micro-dosis” durante su primer embarazo y diariamente mientras esperaba a su segundo hijo.

Un porro antes de parir



“Me fumé un porro enorme antes de parir, todos mis médicos lo sabían”, relata Jordana, quien no cree que haya sido ningún problema para sus hijos. Tienen 3 años y 1 año y medio, y son “increíbles”, “muy inteligentes” para su edad, asegura.



Para la comunidad médica, la cuestión no da lugar a dudas. “No se recomienda el consumo durante el embarazo” porque “el THC, la sustancia psicoactiva, atraviesa la placenta, por lo que el bebé recibirá el cannabis que su madre consuma en una proporción de 10 a 30%”, advierte el doctor Antoine Kanamugire.



“El cannabis puede influir enormemente en el desarrollo del sistema nervioso central y del sistema inmunológico del feto” , resume este psiquiatra, autor del libro “Las 21 verdades ocultas sobre la marihuana”.



Asimismo, dice, el THC se queda en la leche materna durante la lactancia.



Estas advertencias no son suficientes para disuadir a Jordana, convencida de que la ciencia no ha abordado bien el tema debido a un siglo de prohibición.



En su sala de estar, muestra una mantequilla de THC que elaboró ella misma, así como dulces de marihuana, jabón de marihuana para el baño, aceite para la piel...



Los beneficios de esta planta milenaria incluso aumentan la libido, según sus defensores: “Es la Viagra de las mujeres", dicen estas jóvenes a pura sonrisa.