Jóvenes que aspiren ingresar a la Policía deben medir 1,68 metros como mínimo;  las mujeres, 1,57

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El proceso de selección de 2 200 aspirantes a servidores policiales directivos (cadetes) y técnicos operativos (policías) avanza a escala nacional.

El Ministerio del Interior informó que 36 728 jóvenes postularon para ingresar a las escuelas de formación. De esa cantidad, 5 400 hombres y 2 095 mujeres aplicaron para ingresar a la Escuela Superior de Policía (oficiales).



De otro lado, 21 731 varones y 7 502 chicas lo hicieron para acceder a los centros de formación de personal de tropa. Ellos se inscribieron por Internet desde el 16 hasta el 20 de julio de 2018. Desde el 25, un equipo conformado por policías y la Unidad de Reclutamiento del Ministerio del Interior acredita la documentación. En esta fase, de forma obligatoria, los aspirantes deberán completar los formularios solicitados por internet.



Los requisitos para ser policía son:



1) Los aspirantes deben tener nacionalidad ecuatoriana por nacimiento o naturalización (para la naturalización se deberá demostrar su permanecía en el país por un periodo mínimo de 15 años efectivos y consecutivos).



2) No debe ser menor de 17 años ni mayor de 24 años 11 meses a la fecha de la inscripción.



3) La estatura mínima en hombres es de 1,68 metros y en mujeres 1,57 metros.



4) Debe poseer título de bachiller en Ciencias, Técnico o General Unificado, legalmente registrado y refrendado por el Ministerio de Educación, además de registrar un mínimo de 750 puntos en el examen ENES- Ser Bachiller.



4) Los aspirantes no deben haber sido dados de baja o destituidos por cualquier circunstancia inclusive por solicitud voluntaria de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o de alguna de las entidades de seguridad reguladas en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.



5) No deber dos o más pensiones alimenticias ni haber recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de género.

6) No haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por cualquier delito, no poseer antecedentes penales, entre otros.