Mayoría de jóvenes de América Latina no acepta un 'no es no' de mujeres, dice estudio

El 65% de los jóvenes de América Latina piensa que cuando una mujer dice "no" a una insinuación sexual en realidad quiere decir "sí", según un estudio de la ONG Oxfam que fue presentado en Bogotá. Los datos proceden del informe Rompiendo Moldes: Transformar imaginarios y normas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres" que analiza los comportamientos y creencias que tienen los jóvenes de 15 a 25 años acerca a la violencia y las relaciones de pareja.



Para el estudio, que contó con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), fueron entrevistados jóvenes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Colombia.



En el último año, el 56% de los jóvenes encuestados entre los 20 y 25 años que viven en esos países afirmaron conocer casos de violencia cometidos contra una amiga, mientras que el 48% de las mujeres tuvieron conocimiento de situaciones de esa índole.



Una de las conclusiones que arrojó el estudio es la normalización existente en torno a la violencia contra las mujeres.



En este sentido, el informe desvela que cuatro de cada diez nicaragüenses conocen a un amigo que le golpea a su novia, mientras que en República Dominicana tres de cada diez jóvenes señalan que sus amigos maltratan a su pareja.



La subordinación de la mujer se extiende hasta el control sobre sus redes sociales, dado que el 62% de los jóvenes entre 15 y 19 años encuestados hacen uso de esta práctica, siendo Colombia y Nicaragua los países que más destacan en este punto.



El 80% de los encuestados afirman que sus amigos hombres revisan el celular a sus parejas. Asimismo, el 72 % de los jóvenes entre los 15 y 25 años están en contra del aborto.



A pesar de los resultados negativos, también se muestra el consentimiento en cierta parte de la población, ya que siete de cada diez hombres entre los 20 y 25 años considera la violencia machista como un problema grave en su país.



Oxfam resalta en su estudio que en la región "coexisten importantes avances legislativos" para castigar la violencia y los feminicidios.



Sin embargo, Simon Ticehurst, director de esa ONG para América Latina y el Caribe, afirma que la realidad se ve agravada por la "extrema desigualdad que enfrentan las mujeres para salir adelante en sus vidas".



Para realizar el estudio Rompiendo Moldes fueron encuestadas 4 731 personas entre los 15 y 25 años.

