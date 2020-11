Joven universitario desapareció tras abordar un bus en Quito

Julio César Litardo López está desaparecido desde el pasado 5 de noviembre del 2020. La última vez que su familia lo vio fue cuando salió de su casa ubicada en Calderón, en el norte de Quito.

Carla Litardo, hermana del joven universitario de 28 años, dijo a este Diario que el día de su desaparición él le dijo a su primo que "quiere ir predicar la palabra".



La mujer asegura que la familia está muy preocupada porque este lunes 23 de noviembre se cumplen 18 días y no saben nada de su paradero. "Mis padres no comen, no duermen, pasan llorando porque creen que puede estar padeciendo".



La hermana del estudiante cuenta que una vez realizada la denuncia, las autoridades hicieron el rastreo del teléfono pero no encontraron nada. Sin embargo, mediante cámaras de video se verificó que Julio César tomó un bus desde Quitumbe. Según el testimonio de algunas personas que estaban en el automotor, se sabe que llegó hasta Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

AYÚDANOS A ENCONTRARLO ||



Julio César Litardo López, desapareció el 5 de noviembre de 2020, en #Calderón provincia de #Pichincha



Si tienes información llama al 1800 DELITO (335486). pic.twitter.com/EcwEr1jO0L — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 18, 2020



La mujer dice que además de la preocupación de no saber nada de su ser querido, está que el estudiante universitario toma medicación y podría estar desorientado.



El día que salió de su casa, Litardo López llevaba una chompa ploma clara y un pantalón azul oscuro, tipo calentador. De acuerdo con la descripción física de la página Desaparecidos Ecuador, el joven tiene ojos cafés y el cabello color negro rizado. Su estatura es de 172 centímetros y pesa 130 libras.



Carla agrega que su hermano siempre lleva puesto un collar café con un colgante redondo del mismo color.



Si usted tiene información o ha visto Julio César Litardo López puede comunicarse al 1800 DELITO (33 54 86) o al 099 780 4233.