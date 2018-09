Una joven quiteña fue hallada muerta en el interior de una discoteca

LEA TAMBIÉN

El cuerpo sin vida de una joven de 23 años fue encontrado la mañana de hoy, lunes 24 de septiembre del 2018. El cadáver se halló en la cisterna de una discoteca situada en el centro de Riobamba, en Chimborazo.

La joven, quien era de Quito, llegó al establecimiento junto su novio. Él pertenece a un grupo de música que ofreció un concierto la noche del sábado 22 de septiembre del 2018, en ese mismo sitio.



Según el relato que su pareja le contó a las autoridades, ambos se separaron para que ella fuera al baño, minutos después los encargados del establecimiento desalojaron a todos los asistentes al concierto, debido a que concluyó el horario permitido para la actividad.

“Su novio pensó que ella salió de la discoteca, la buscó entre la gente, y como no la encontró se regresó a Quito para buscarla en casa de su familia”, relató el abogado de la familia de la fallecida, Cristian Velasteguí.



Él también contó que la familia viajó ese mismo día a Riobamba para buscarla. “Los propietarios del establecimiento no les permitieron ingresar la mañana del domingo sin una orden judicial, por lo que nos tocó esperar al lunes”, dijo Velasteguí.



Cerca de las 10:00 de hoy, la familia finalmente pudo entrar. El padre de la joven la encontró sin vida en el interior de una cisterna que abastecía de agua a la discoteca.



Un video de seguridad es una de las evidencias que analiza la Fiscalía de Chimborazo. Allí se ve a la joven, sola en el interior de la discoteca, buscando una salida. Ella ingresó a una habitación que funcionaba como bodega y cayó al interior del tanque de agua.



“Aún tenemos muchas dudas sobre el caso. No sabemos qué causó que se demorara en el baño y también analizamos la responsabilidad del establecimiento, quienes tenían la cisterna abierta y la puerta de la habitación que funcionaba como bodega no tenía seguro, a pesar de que había cosas de valor en el interior”, dijo Velasteguí.



El cadáver fue trasladado a la morgue de Riobamba, donde se practicó una autopsia médico legal.