Un joven quedó gravemente herido tras agresión por un grupo de personas en La Ronda

Un joven está internado en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito, luego de sufrir una fractura en su cráneo durante una gresca en La Ronda, en el Centro Histórico de Quito.

El hecho se registró aproximadamente a las 03:05 del pasado 7 de abril del 2019, en La Ronda, una calle turística del Centro de la ciudad. Una cámara de seguridad del sector registró cuando los jóvenes fueron agredidos por personas con palos y bates de béisbol. También quedó registrada la llegada de uniformados de la Policía Nacional en patrulleros.



El joven habría salido a divertirse con un grupo de amigos, ocho personas entre hombres y mujeres. Una amiga y testigo del hecho contó que ellos salieron del centro de diversión y se encontraron con un grupo de personas que comenzaron a gritarles y agredirles. En su intento por huir, porque el otro grupo les superaba en número y eran desconocidos, decidieron correr por la calle Rocafuerte, en donde fueron interceptados por un vehículo del que se bajaron hombres y mujeres, con bates y palos, que los golpearon. Las declaraciones las hizo durante una entrevista en un canal de televisión nacional.



La mujer, que sufrió una fractura de nariz por un golpe con un bate de béisbol, en su relato, dice que la Policía llegó para detener la pelea y que en ese momento ella se sentó en la acera. “Un uniformado me toma del brazo y me dice que le indique al agresor, le señalé al agresor, pero el Policía hizo que se vayan todos del lugar”, dijo. No hay ningún detenido por el caso, pero los afectados pusieron la denuncia en la Fiscalía.



María, hermana del joven agredido, contó que su hermano ingresó a las 06:00, del 8 de abril, al Hospital Eugenio Espejo con una fractura del cráneo y una hemorragia, y que su estado es muy grave.



Giovanny García, jefe del Distrito Manuela Saéz, en una entrevista para un canal de televisión, dijo que se tendría que "verificar que los uniformados presenciaron el hecho", porque de lo que él conoce fueron a separar y terminar la riña. "La atención prioritaria fue para la parte del herido", acotó el gendarme.



En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa que la patrulla pasa junto al joven herido que se encontraba tendido en la calle.