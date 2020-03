Joven habría fingido su secuestro para obtener USD 300, en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco personas entre 25 y 42 años fueron detenidas en Quito por haber supuestamente participado de la simulación de un secuestro, informó la Policía la tarde de este 30 de marzo del 2020.

Según las primeras investigaciones, el pasado sábado, uno de los detenidos se contactó con su tío y a través de WhatsApp le envió fotografías, mensajes y audios en los que relataba que había sido plagiado por una banda delictiva.



En las imágenes, la supuesta víctima mostraba sus heridas en el cráneo y pedía a su pariente que entregara USD 300 para que los secuestradores no atentaran en contra de su vida.



El tío denunció el hecho a la Unidad de Antisecuestros y Extorsión de la Policía y los agentes comenzaron la investigación. Tras un análisis determinaron que se trató de una simulación de secuestro, un delito que es castigado con cárcel que va de seis meses a dos años.



“En estos momentos que estamos atravesando no se puede hacer mal uso de los servicios policiales”, señalaron agentes a este Diario.



Un día después de la denuncia, los policías ejecutaron un operativo y detuvieron a los cinco sospechosos, incluida la aparente víctima.



En la audiencia de flagrancia, el juez abrió una investigación, pero no ordenó la prisión para cuatro, pues la idea es no colapsar la capacidad del sistema penitenciario durante la emergencia sanitaria.

La quinta persona sí quedó en prisión, pues además tenía una orden de captura vigente desde el 2019 por homicidio.