Cuatro de los capturados por el crimen de Miguel Uribe Turbay fueron presentados nuevamente ante un juez. La Fiscalía los imputó por homicidio agravado, un delito que, en el caso del joven sicario que le disparó al precandidato y senador, no se aplicará.

Tras conocerse la muerte del político del Centro Democrático, el ente acusador anunció esta semana que los detenidos por este hecho iban a pasar de responder por tentativa de homicidio, a hacerlo por homicidio agravado. En plata blanca, esa modificación los expone a una pena más alta, que ronda los 50 años de prisión.

El primer paso a seguir del ente acusador fue radicar la audiencia de imputación para variar el delito, sin embargo, este miércoles en la noche se conoció que solamente se lo leyó al presunto coordinador logístico del crimen Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o ‘Chipi’; Cristian Camilo González Ardila, Katerine Andrea Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.

Según la penalista María Fernanda Chica, “la Corte Constitucional ha señalado que esa variación puede darse hasta la audiencia de formulación de acusación, pues debe garantizarse, además del derecho de defensa, el principio de congruencia que ha de regir el proceso penal en lo que respecta a los hechos jurídicamente relevantes”.

Eldel Arteaga, 'el Costeño'; alias Gabriela, 'el Veneco', alias el Hermano y el sicario.

Lo que trascendió también es que a Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco, otro de los implicados, no se le imputó debido a que cambió de abogado, por lo que la audiencia se realizará en los próximos días. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía indicaron que al joven sicario de 15 años que disparó en la cabeza y pierna izquierda al precandidato, no se le leerá ese cargo.

El motivo radica en que el proceso contra el menor de edad, custodiado por funcionarios de Bienestar Familiar en el búnker de la Fiscalía, va más adelantado. Tanto así que ya se le hizo la audiencia de acusación por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, señalamientos que aceptó.

El menor sicario de atentado contra Miguel Uribe.

Ante ese escenario, la fuente explicó que el sistema especializado en menores de edad no permite cambiar el delito después de la acusación, aunque el juez a cargo manifestó que tendrá en cuenta el papel que tuvo en este crimen al accionar la pistola Glock 9 milímetros.

El penalista Juan Felipe Criollo le indicó a este diario que esa situación se veía venir. “El joven alcanzó a aceptar cargos y la verdad, el nuevo delito no le hace ningún tipo de variación”, dijo el penalista. Y es que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa) fija como máxima sanción ocho años, que se deben cumplir en un Centro de Atención Especializada.

Una cámara captó al menor intentando escapar.

La sanción en contra del joven se leerá el próximo 27 de agosto, día en el que además se tendrá en cuenta la solicitud de protección que ha hecho su representante, debido a que él ha venido colaborando con el equipo de fiscales a cargo, hablando de cómo fue la logística para llegar al Parque El Golfito a dispararle a Miguel Uribe Turbay. Entre los nombres sobre los que ha dado información está Elder José Arteaga.