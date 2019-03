Joven se rebeló contra su madre antivacunas en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ni contra el tétanos, la polio o el sarampión: Ethan Lindenberger pasó sus primeros 18 años sin ninguna vacuna. Pero en diciembre, contra el consejo de su madre, fue a vacunarse, un acto de rebeldía que le valió una invitación al Congreso de Estados Unidos.

“Crecí con una madre que cree que las vacunas son peligrosas, y que hablaba abiertamente sobre sus puntos de vista tanto en internet como en persona”, testificó este estudiante de secundaria el martes 5 de marzo ante senadores estadounidenses, junto a expertos y un funcionario de salud pública.



El joven se ha convertido en pocas semanas en un héroe de los activistas en favor de las vacunas en Estados Unidos, donde expertos y funcionarios debaten sobre los “bolsones” de personas que rechazan las vacunas, causando actualmente varios brotes de sarampión en lugares como Francia, Italia, Brasil y Ucrania.



“Fue una progresión lenta empezar a ver las pruebas”, dijo Ethan, en traje y corbata ante el comité de Salud del Senado. “Me intrigaba que tanta gente refutara a mi madre”.



Era en Facebook donde su madre se informaba sobre el tema. Él, en cambio, comenzó a informarse en los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) , autoridad sanitaria en Estados Unidos, así como en organizaciones de salud pública y en revistas científicas.



Pero cuando le mostraba a su madre artículos científicos que señalaban, por ejemplo, que la vacuna MMR (contra el sarampión, las paperas y la rubéola) no causaba autismo, ella le respondía: “Eso es lo que quieren que pienses”.



Ethan se volvió famoso en noviembre, cuando publicó un artículo en el sitio web de noticias Reddit titulado: “Mis padres son un poco estúpidos y no creen en las vacunas. Ahora que tengo 18 años, ¿adónde voy a vacunarme? ¿Puedo vacunarme a mi edad?”.



Muchas vacunas son teóricamente obligatorias en Estados Unidos para ir a la escuela. Pero 47 de los 50 estados permiten exenciones por razones “personales”, “filosóficas” o “religiosas”. Incluyendo el suyo, Ohio. En California, Misisipi y Virginia Occidental sólo se permite por motivos médicos.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) , es necesario que el 95% de la población esté vacunada para alcanzar “el umbral de inmunidad del grupo” ante una enfermedad.



Ethan recibió miles de respuestas, hasta el punto de ser descubierto por varios medios... y senadores.

Desinformación, el gran problema



El senador republicano Lamar Alexander, presidente del comité de Salud, ironizó sobre la tensión que el tema debe generar en el hogar del joven. “Me gustaría ser invitado a la cena de Acción de Gracias en su casa”, dijo.



“Saludo su espíritu crítico” , afirmó otro senador, el demócrata Tim Kaine.



La madre de Ethan no testificó públicamente.



“Sigo tratando de ser lo más respetuoso y amable posible con ella y de mostrarle la verdad” , dijo Ethan tras la audiencia.



“Creo que ella entiende que esto es importante para mí. Eso es suficiente para la relación”, añadió.



De hecho, Ethan, que vive con su padre y quiere ser pastor, cree firmemente que el rechazo a la inmunización por parte de su madre se basó en un buen sentimiento. Sobre todo, en sitios y redes sociales consultados por su madre que multiplican las “anécdotas” en ausencia de estudios rigurosos.



“La gente realmente no reacciona a los números y los datos”, dijo el joven. “Mi madre reafirmaba que su posición era correcta porque conocía casos, pero las correlaciones no son lo mismo que la causalidad”.



Y apuntó: “Las fuentes que difunden desinformación deben ser la principal preocupación del pueblo estadounidense”.



Según Ethan, las historias personales deben ser respondidas por historias igualmente personales sobre las muertes y las complicaciones de enfermedades infecciosas contra las cuales existen vacunas.



“Convencer a los padres de que (...) sus hijos corren peligro, es la mejor manera de hacer que las personas cambien de opinión”, dijo.



Él mismo tiene cuatro hermanos y hermanas menores, y trata de persuadirlos. “Hasta ahora ha habido una inclinación sustancial hacia mi lado”, dijo.