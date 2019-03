José Vásquez: ‘En 30 días se regularizarán todos los predios del Distrito’

LEA TAMBIÉN

José Vásquez se sube al vehículo de este Diario y pide hacer un recorrido entre el barrio América y Toctiuco. Quiere mostrar los lugares en los que ha trabajado para regularizar los barrios de la zona. Dice que derogará las ordenanzas que imponen multas y tributos que, a su parecer, son altos.

¿Quién es José Vásquez?

Soy quiteño y abogado. Desde hace 35 años trabajo junto a los sectores populares con Julio César Trujillo. Ese trabajo lo hemos hecho con la finalidad de servir a la gente, porque hay varias cosas que en Quito y en el país no han sido satisfechas y nuestro conocimiento lo hemos puesto a favor de las personas que menos posibilidades tienen.



Es decir, trabajó mucho tiempo con Julio César Trujillo...

Sí, 35 años con él. Primero como abogado y luego ayudando a las personas, porque hay informalidad en cuanto a la tenencia de la tierra. Mire, la Cooperativa del Pueblo (Carretas) es una cooperativa de 13 000 socios, pero no tenía sus escrituras individuales y una manera de darle libertad a la gente era entregarle sus escrituras particulares. Al ser asentamientos de hecho, porque no se planificaron, no tenían los servicios básicos ni transporte, vivían en condiciones no tan buenas. Entonces, eso nos comprometía a ayudarlos y de esa manera me tocó vincularme.



¿Ahí le picó ese bichito de la política?

Más bien a la política le tenía un poco de recelo. Durante los primeros años que estuve al lado del Dr. Trujillo, después del fallecimiento del presidente Jaime Roldós, él se empeñó en que le sucediera Osvaldo Hurtado. En 1983, el Dr. Trujillo aceptó ser candidato a la Presidencia, y cuando fue a la candidatura le abandonaron sus amigos. Entonces me dije: la política no va conmigo.



Una vez íbamos a Loja, pasamos por Azogues y en el local de la Democracia Popular pusimos la propaganda de Trujillo. De regreso estaba la propaganda de Pancho Huerta. Ahí me decepcionó totalmente la política y dije: si así son las cosas, prefiero nunca participar en la política.

¿Y qué tal es romper una promesa?

Creo que por las condiciones en las que está Quito y las cosas que hay que hacer por las personas que me propusieron, es una obligación y en solidaridad a ellos que debo hacerlo. Entonces, por eso me tiene acá en esta lid electoral, no planificada por mí, pero ahora la he tomado con empeño y ahínco.



¿Cuál es su plan de acción de gobierno?

En los 30 primeros días se dictará una ordenanza para regularizar los predios del Distrito Metropolitano de Quito, en las condiciones en que estén, y también las construcciones. Un 70% no está regularizado y se regularizarán en las condiciones que estén, sin más requisitos, para que

la gente tenga tranquilidad y se pueda dejar saneado el catastro de la ciudad y con escrituras a todos quienes habitan en el Distrito.



¿Algo sobre empleo?

Al menos hay unos 200 000 jóvenes en Quito entre 18 y 25 años, la mayoría no tiene empleo ni fue a la universidad. Estudiamos cómo generar empleo, y vimos que la solución es una zona franca con un parque industrial. Me visitó un grupo de árabes y me dio algunas líneas y compromisos. Uno de estos es crear una fábrica de vidrio, con sílice del Oriente, que generaría 20 000 empleos. También se puede hacer una fábrica de papel, ya no con pulpa de madera sino con caña, y eso también podría generar los otros 20 000 empleos directos.



¿Dónde estaría esta zona franca?

Entre Pifo y Píntag, por el sector de Itulcachi.

¿Una continuación del parque industrial?

Sí. Porque tiene todos los servicios básicos, tiene las mejores vías y no complicaría el tránsito de la ciudad. Eso generaría un desarrollo a esa zona cercana al aeropuerto.



¿Qué se puede hacer con la movilidad?

La movilidad es un problema por falta de planificación. A corto plazo hay que hacer tres corredores longitudinales y desaparecer los buses en esas vías, los cuales serán abastecedores en el sentido oriente-occidente. Se cubriría la demanda con buses eléctricos biarticulados, para 300 pasajeros; con ello el pasaje podría costar 35 centavos, sin ningún subsidio. Al Metro hay que darle salida y por eso estamos en este trabajo.



¿Aumentaría la línea del Metro hacia el norte?

No tenemos capacidad de endeudamiento. Si queremos ampliar el Metro, eso cuesta mucho, los 22 km del Metro costaron USD 2 000 millones.



Son USD 2009 millones.

¿Cómo podemos endeudarle más a Quito? Y ya no podemos pagar más impuestos. No voy a subir más impuestos a los quiteños. Hoy pagamos cuatro veces más en impuesto predial comparado con Guayaquil y seis veces más

que Cuenca.



¿Qué le parece el impuesto a la patente, por servicios laborales?

Eso es una herejía, porque todavía no sabemos si tenemos empleo, pero ya tributamos. Eso es una locura. Hay ­leyes que tenemos que derogar en Quito.

¿Cuáles otras?

Esta que, por ejemplo, cuando se quiere edificar y en la zonificación le sale que es máximo tres pisos y desde el cuarto piso le cobran por el aire. Los planificadores dicen que Quito tiene que crecer en forma vertical. Pero en vez de dar facilidades creamos impuestos.



Ahora se han paralizado más de 100 proyectos por no tener estas autorizaciones que resultan demasiado caras. Yo llegaré a la Alcaldía de Quito y derogaré eso. Lo mismo esa ordenanza que impone una multa de 100 remuneraciones básicas, o sea más o menos USD 40 000, por construir sin los permisos. Una persona con eso se puede comprar otra casa.