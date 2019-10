José Valencia en la OEA: ‘El acuerdo cerró una página de violencia inédita en el Ecuador’

LEA TAMBIÉN

El canciller José Valencia, durante su intervención en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, este martes 15 de octubre del 2019, dijo que el acuerdo entre el Gobierno y tres organizaciones indígenas del Ecuador "cerró una página de violencia inédita en el Ecuador. El país vivió momentos de zozobra y caos por la acción de grupos violentos y criminales".

En los primeros minutos de la intervención, el Canciller resumió la jornada de 11 días de manifestaciones en Ecuador por la emisión del Decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles. El diplomático habló acerca del paro de los transportistas, la marcha indígena, saqueos y las jornadas de violencia, principalmente en Quito. Además, señaló que el Decreto 883 fue derogado y que el documento se reemplazará por uno nuevo.



El Canciller contó que un incidente "particularmente grave" fue el asalto e incendio de la Controlaría. Otros eventos que destacó fue la interrupción de las carreteras y servicios públicos en varias ciudades, la afectación a medios de comunicación como Teleamazonas, El Comercio y Ecuador TV, la agresión a más de 31 ambulancias y el apedreamiento de vehículos de bomberos.



Dijo que tres instalaciones petroleras fueron ocupadas en la Amazonía ecuatoriana, los asaltos al cuartel militar en la avenida 24 de Mayo y al cuartel del Ejército en La Balvina, donde enfatizó que no se usó armas letales por parte de las Fuerzas Armadas, debido a una clara instrucción del Gobierno.



"Las Fuerzas del orden ecuatorianas no utilizaron armas de fuego para reprimir a manifestantes violentos. No hay un solo herido por el uso de armas de fuego en el Ecuador, incluso frente a estas manifestaciones tan violentas", aseguró Valencia.



El Canciller dijo que "en todas las instancias se empleó gases lacrimógenos y mecanismo no letales para reducir a los manifestantes agresivos. La acción de la Fuerza Pública ecuatoriana fue ejemplar frente a violentas y activas agrupaciones que atacaban. Hubo incidentes aislados, es verdad en que no se siguieron los protocolos, pero es eso, aislados incidentes que no supusieron daños severos a civiles y que van a ser investigados como ha indicado la Ministra de Gobierno. Debo destacar que la Conaie ha rechazado públicamente las acciones de esos grupos violentos y vandálicos, y de los saqueos a establecimientos comerciales. La Conaie denunció la presencia de infiltrados en sus manifestaciones. ¿Qué querían, esos infiltrados? Generar el caos y la desestabilización en el país con agendas distintas a las reivindicaciones de la Conaie".

El Ministro informó que siete personas perdieron la vida durante las protestas. Según Valencia, cuatro fueron reportadas por la Conaie y tres más por el Gobierno y el Defensor del Pueblo.



"Debo precisar que todas las personas que fallecieron fueron en accidentes que se enmarcaban en las manifestaciones, pero ninguna de ellas como fruto de la acción de la Fuerza Pública. Dos personas cayeron de un puente al tratar de huir de la Policía, otra cayó de un muro, uno fue atropellado y tres perecieron en distintos accidentes vinculados a las manifestaciones, pero ninguno como fruto de la acción o de un golpe, peor de un disparo, porque nunca hubo un solo disparo de la Fuerza Pública".



El Canciller aseguró que 1 507 heridos fueron atendidos por el sistema de salud pública y que la vida de ninguno de ellos está en peligro. 1 330 personas detenidas por estar involucradas en distintas transgresiones a la ley y que un 80% de ellos ya no están detenidos. Entre los detenidos se registraron 41 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, y otros 17 extranjeros de otras nacionalidades y un ecuatoriano apresado en un operativo cerca del Aeropuerto de Quito. Cuatro de ellos continúan detenidos porque se encontró en su poder imágenes del movimiento de las caravanas del Presidente y Vicepresidente.



El Ministro de Ecuador señaló que "los actos violentos que tuvieron lugar a la par de la movilización indígena mostraron una gran coordinación y preparación táctica. Se emplearon técnicas de guerrilla urbana, los atacantes utilizaron escudos y armas de fabricación casera que estaban hechas en serie. Muchos, si no todos, portaban cascos y máscaras de protección. Ocuparon el centro de la ciudad de Quito en sitios estratégicos, en intercambiadores de tránsito en una secuencia coordinada a fin de hacer colapsar la ciudad. El ataque a los principales medios de comunicación de la cuidada revelan que que intentaban aislar a los pobladores e infundir el terror. La Fiscalía ha detenido bajo cargos de terrorismo a 36 personas involucradas en los hechos".



"Los propósitos políticos de desestablización son patentes, partidario del expresidente Rafael Correa y grupos radicales afines difundieron repetidamente mensajes llamando a derrocar al presidente Lenín Moreno y a la rebelión generalizada en el Estado ecuatoriano", agregó Valencia.



El Canciller dijo que preocupa a Ecuador el pronunciamiento en apoyo de la acción violenta por parte del jefe de las FARC y la detención de ciudadanos extranjeros en actos violentos en las manifestaciones.



"Un peligroso cóctel de factores de injerencia extranjera se dieron cita en el Ecuador, aprovecharon el reclamo por la terminación del subsidio a los combustibles para desestabilizar el país, minar su institucionalidad democrática y crear un caos que evidentemente tendría una proyección regional en algún punto", agregó.



José Valencia resaltó que el Gobierno defenderá la paz y las libertades que la democracia garantiza para todos.