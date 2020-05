José Valencia: 'Se va a reducir la cuota política en el servicio exterior'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a José Valencia, canciller de la República

¿Se habla de una reducción de presupuesto por la crisis del covid-19?

​

Los recortes que deben hacer la Cancillería y otras entidades del Estado se van a centrar en la reducción de los gastos en materia de operaciones, y también en un ahorro de honorarios y remuneraciones. Estos son los dos pilares de ahorro.



¿Cuánto ahorrará la Cancillería?



En 2014, cuando era Canciller el señor Ricardo Patiño, el presupuesto era de USD 165 millones, este año es de USD 103 millones, hay una reducción de USD 62 millones y a esa reducción habrá un esfuerzo adicional. Está previsto un ahorro adicional de USD 14 millones.



Se informó que se reducirá el número de embajadas ecuatorianas...



En realidad, el año pasado ya se redujeron cinco embajadas: las de Nigeria, Angola, Argelia, Etiopía y Bielorrusia. En esta oportunidad se reducirán cinco adicionales: Malasia, Nicaragua, Irán, así como la representación ante la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y la Secretaría del Parlamento Andino. Es una decisión que se toma con responsabilidad institucional, para cuidar el bolsillo de los ecuatorianos y, a su vez, mantener la representación adecuada del país en el exterior.



Al Presidente le preocupa mucho que las reducciones que se hagan sean las mínimas y responsables, de tal manera de no poner en riesgo la acción internacional del país. No teníamos opción, tenemos que seguir adelante con esos recortes.



¿Dejar a un lado estas embajadas no representa mucho al país en cuestión de comercio?

​

Una embajada es un reto, es un puente del Ecuador a un país o a una organización internacional. Los beneficios vienen por ese lado, pero, una vez más, en momentos de crisis tenemos que priorizar y dejar esas embajadas, cerrarlas. Es una derivación de las circunstancias.



Buscaremos mantener esa relación a través de otros canales. No permitiremos que, por la fuerza de las circunstancias, que por cerrar esas oficinas, Ecuador pueda quedar en un segundo plano en distintos tópicos que manejamos con esos países.



¿Cuáles son los consulados que se cierran?



Hamburgo (Alemania), La Haya (Países Bajos), Montreal (Canadá), Río de Janeiro (Brasil), Tapachula (en la frontera entre México y Guatemala), y el de Valencia (Venezuela).



Son 75 funcionarios a los que se despedirá, ¿qué funciones tenían?

​

Aparte del cierre de oficinas diplomáticas y consulares, eso va a significar que varios funcionarios retornen a nuestro país. Indiscutiblemente, esta reducción de personal suma 75 contratos locales, entre ellos secretarios, traductores, etc. y va a representar una carga adicional de trabajo a los funcionarios que quedan al frente de esas embajadas y consulados que no se cerraron, pero que tienen menos personal.



Obviamente, va a ser un reto especial y adicional, la carga laboral se va a incrementar para esas personas, pero no hay otra alternativa. Estoy seguro que la respuesta del servicio exterior ecuatoriano va a ser positiva, que comprenda las razones de la sobrecarga laboral que resulta del retorno de funcionarios, para estar a la altura de las circunstancias.



¿Se tomó en cuenta a la cuota política?



Se va a reducir necesariamente, porque el porcentaje que la ley establece para la cuota política tiene como base de cálculo el número de funcionarios en el exterior. Entonces, por ese motivo la cuota política también se va a reducir en una proporción similar. En esto tenemos que ser extremadamente cautelosos, aplicar la ley de manera estricta para el cálculo de la cuota política.



¿Estos cambios serán desde el 1 de junio?



Se van a hacer las notificaciones cuanto antes. Primero hay que cumplir una serie de determinaciones administrativas internas, se notificará el retorno de las personas de acuerdo a la ley. Para volver al país los funcionarios tienen un plazo determinado, si se le notifica hoy deberán estar a mediados de julio. Todo será apegado a la ley.



¿Qué se trató en la reunión de Prosur?



Se conversó sobre las iniciativas mundiales sobre coronavirus y el tema de la posible vacuna. Ecuador ha desarrollado una aplicación en coordinación con el BID, que permite hacer el rastreo a las personas que tienen el virus para su control social. En la reunión, el Presidente puso a disposición la aplicación al resto de países o una homologación internacional.