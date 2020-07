José Serrano dice que es tratado por covid-19 en Cuenca

LEA TAMBIÉN

El asambleísta José Serrano informó hoy, miércoles 1 de julio del 2020, que es tratado por covid-19 en un hospital de Cuenca. El expresidente de la Asamblea subió un video en su cuenta de Twitter en el que se lo observa realizar una rutina de ejercicios.

Serrano escribió: “el Covid es una enfermedad que hay que enfrentarla con valentía, decisión y mucha fe. Depende en casi toda la medida de tus médicos tratantes. Estoy en las mejores manos en mi Cuenca amada”.



En el video, Serrano realiza ejercicios mientras está acostado en una camilla. Está conectado a un suero y aparatos médicos.



El legislador también manifestó: “a no tenerle miedo a lo desconocido! Ánimo al futuro, un día a la vez”. Finalmente, a manera de un consejo, Serrano escribió: “Si tienes COVID no te olvides de dormir boca abajo es una medida importantísima”.



