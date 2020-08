José Serrano: ‘Hay un desgaste en Alianza País por la vinculación directa con el presidente Moreno’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Alianza País (AP) realizará sus elecciones primarias este sábado 22 de agosto del 2020. El legislador y una de las figuras más visibles de la organización, José Serrano, afirmó que presentarán candidatos propios y descartó que él se presente como un precandidato para la Presidencia del Ecuador.

En una entrevista radial con Jimmy Jairala, en Teleradio, la mañana de este 21 de agosto, afirmó que la lista 35 atraviesa un momento duro, pero que se intentará recuperar la estructura ideológica con la que nació el movimiento.



Serrano agregó que el oficialismo vive un tiempo crítico y difícil porque “evidentemente hay un desgaste por la vinculación directa con el gobierno y con el presidente Moreno”.



“El movimiento Alianza País está en una situación compleja, yo nunca he estado afiliado a otra organización o movimiento político y ahí permaneceré porque uno tiene que ser coherente no con los hechos que a uno le vinculan a título personal, sino en realidad con un ideario, con una estructura ideológica que hay que volver a recuperar”



Explicó que “hay muchos compañeros” críticos sobre la gestión de Moreno.



Sobre las elecciones, aseguró que los candidatos de la organización deben tener como propósito luchar por una redistribución de la riqueza, recuperar la seguridad ciudadana y la estructura de salud del país, mejorar la educación, entre otros aspectos. Para la presidencia, mencionó que Ximena Peña o Marco Troya podrían asumir esa responsabilidad.



Serrano también criticó la gestión de Gobierno. “Yo lo que digo es que nosotros en el 2017 ganamos las elecciones y desde el 2018 perdimos el gobierno (…) y eso marca una línea sobre la cual, reitero, uno tiene que ser responsable de sus actos y esos actos pueden tener aciertos o desaciertos y eso es lo que tenemos que enfrentar políticamente también”.



Sobre las conversaciones que mantuvo con la familia Bucaram, previo a los comicios del 2017, afirmó que no hay reserva sobre su viaje a Panamá. Reiteró que había un objetivo y era evitar que los sectores políticos dañen la candidatura presidencial.



“Había que bajar definitivamente todas estas injurias permanentes en redes por parte de la familia Bucaram”.



También negó que haya ofrecido repartos. Sobre ello dijo que hay que “preguntarles a los que han estado gobernando” y mencionó al movimiento Ruptura de los 25.