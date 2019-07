José Mujica tilda por primera vez de 'dictadura' al régimen de Maduro

LEA TAMBIÉN

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica rompió el silencio de su partido, el Frente Amplio, ante la situación en Venezuela y usó por primera vez el término "dictadura" con respecto al régimen de Nicolás Maduro. De igual manera lo hizo el actual candidato a la presidencia por este partido, Daniel Martínez, a través de su cuenta de Twitter.

"Es una dictadura, sí" dijo Mujica en declaraciones a radio Universal, el pasado sábado 27 de julio de 2019. "En la situación que está no hay otra cosa que dictadura, pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto, hay en Malasia donde matan 25 tipos por día y en la República Popular China".



Mujica, sin embargo, matizó que "si tienen una dictadura es muy suya y son ellos los que la tienen que resolver".



Al igual que Mujica, el candidato presidencial por el Frente Amplio utilizó el mismo calificativo para definir al régimen venezolano, después de que el actual ministro de Economía, Danilo Astori, hiciera lo mismo. "Sí, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. El informe (de Michelle) Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolano", escribió en su cuenta de Twitter.

Si, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético.

El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) July 28, 2019



​Astori había mencionado anteriormente en otro programa de radio: "A mí no me cuesta nada (decirlo). Lo de Venezuela es una dictadura y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", sostuvo, según recoge el diario uruguayo El Observador.



En mayo de 2019, José Mujica generó polémica al contestar a la pregunta de un periodista durante declaraciones en un acto por el Día Internacional de los Trabajadores. "¿Qué opina de lo de las tanquetas atropellando gente?", le preguntó el reportero, a lo que el expresidente contestó: "Que no hay que ponerse delante de las tanquetas".