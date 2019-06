José Carlos Tuárez: ‘Pediré a la Fiscal que se investigue los Inapapers’

LEA TAMBIÉN

¿Cómo han sido los primeros días como presidente del Cpccs?



Cansados y estresantes, por­que me han manifestado, algunas veces, “pero si usted ha ganado con los votos correístas”. Y lo que he sabido responder es que de mis compañeros, ninguno de aquí o es correísta o pertenece a ningún partido político. Eso lo revisó el CNE.



En segundo lugar, hay una campaña de difamación.



¿Por las declaraciones de que solo hablará con funcionarios de su jerarquía?

Cuando hice esa declaración era candidato electo. Me ponían a hablar de un tema con gente que no corresponde. Yo quiero hablar con el Presidente de la República, porque es un hombre bueno, un hombre frontal, y es alguien que no me va a engañar.



Estas son nimiedades, en comparación con las tareas que tiene, como la lucha contra la corrupción...

Me preocupan los archivos. Están completamente desordenados. Irresponsablemente, no están según una secuencia. Es una chapuza.



¿Pero eso en qué afecta si lo que van a hacer es una lucha contra la corrupción?

Quiero ver los procesos que ya comenzó el transitorio, para darles continuidad.

¿Qué harán para decidir?

Ellos ya dejaron en la lucha contra la corrupción algunos procesos avanzados. Entonces, yo sí quisiera empaparme, leer, ver cómo está el proceso. Nadie los ha entregado. Es obvio que vamos a hacer investigaciones y no voy a cubrir las espaldas a nadie, voy a ser transparente. Se habla mucho de los Inapapers, dañan la imagen del Presidente, pero se queda en una campaña sucia, que denigra a la persona. Eso no lo puedo permitir.



¿Es decir que van a investigar los Inapapers?

Voy a pedir a la Fiscal General que se investigue, para que el buen nombre de quienes están en esa documentación quede libre. O, si son culpables, que paguen una pena.

¿Qué pensó cuando la Corte Constitucional dijo que las actuaciones del transitorio no pueden ser revisadas por ustedes?

Personalmente me sentí muy mal, como se sintió toda la República, porque se están blindando ellos mismos. Son funcionarios del Estado a los que no se les puede revisar absolutamente nada, están por encima de la Constitución y de la Ley. Son nueve los miembros de la Corte Constitucional, que tienen en sus manos a todo el Ecuador. Si hablan de que nosotros tenemos ese gran poder, ellos tienen muchísimo más. Y ellos no fueron designados por voto popular sino por un concurso de méritos y oposición, que es cuestionado por muchos juristas.



¿Si hubiera forma de rever las acciones del Cpccs-t, lo haría? ¿No hay confianza en el anterior Consejo?

No. Personalmente, no tengo confianza en lo que hizo el anterior. Hubo muchas irregularidades y mucho abuso por parte del transitorio.



¿Verán la forma de rever ese dictamen?

Sí. Me permito convocar a juristas que tengan la especialidad de constitucionalistas para que nos reunamos y analicemos este dictamen.



¿Cree que se puedan revertir algunas decisiones que tomó el Cpccs-t?



Lo tendríamos que dialogar con la Asamblea Nacional, porque ellos también fueron elegidos por el pueblo. Ciertamente se deben a un partido político, pero quienes hemos sido votados nos debemos al pueblo. Yo sí quisiera hablar con las bancadas. Si vemos que está todo correcto y que realmente nos dan confianza para seguir trabajando voy a felicitarles, pero si vemos que están haciendo las cosas en contra de la familia, en contra de la mayoría de los pueblos, bueno, pues también tenemos que poner un freno.

¿Vamos a tener entonces nuevas autoridades? ¿Nueva Corte Constitucional?

No he dicho eso. Siempre es bueno conversar, que nunca nos vean como rivales. Ningún ente de control nos puede ver a los nuevos consejeros como rivales sino como personas amigables que queremos el bienestar de la patria y que cada funcionario que está designado en un ente de control asuma su rol con profesionalismo y no pensando en el interés de unos pocos, sino en el bien colectivo.



En la posesión, los asambleístas del correísmo por primera vez se quedaron en el Pleno. ¿Ellos los apoyan a ustedes o a usted?

Un asambleísta de Creo dijo que yo no podía ser posesionado, por ser sacerdote. Cuando presenté mi candidatura, lo hice a través de las organizaciones sociales de las juntas de agua de Manabí, nunca lo hice como miembro de la Iglesia. Yo no represento a ningún culto religioso. Soy un simple fraile dominico.

¿Qué pasa con los asambleístas del correísmo?

El grupo de Creo se puso en esa postura antidemocrática al salirse del Pleno... Otras bancadas nos dieron la espalda. Si estos señores, que son la bancada del correísmo, respetan la Constitución, respetan la democracia, entonces creo que están por el buen camino. Entonces, simplemente yo recibí su respaldo y su apoyo benévolamente y pienso que están actuando por la línea correcta.



Hoja de vida.



Es cura dominico, pero desde el 24 de enero esa orden eclesiástica católica le prohibió oficiar misas durante un año, pues el derecho canónico impide a los clérigos aceptar cargos públicos.



Sus títulos



Es licenciado en Teología y tiene un Diplomado en Docencia.



El Cpccs.

Desde el jueves 6 de junio del 2019 es presidente del Cpccs. Obtuvo el cargo con la votación de Rosa Chalá, Victoria Desintonio, Walter Gómez y su propio sufragio.