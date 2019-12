José Augusto Briones: ‘En 90 días habrá definiciones en concesiones de activos’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a José Agusto Briones, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables

¿Cuáles serán los ejes de su gestión?

Tengo cuatro ejes de trabajo. El primero es el aumento de la producción petrolera, minera y eléctrica, para esto necesitamos socios estratégicos. El segundo tiene que ver con la gestión delegada de activos, que significa la concesión del proyecto, no que vamos a entregar la propiedad. El tercero tiene que ver con la eficiencia institucional evidenciada en la fusión de Petroecuador y Petroamazonas. Y el cuarto eje lo he denominado como un pacto social energético, son consensos y acuerdos mínimos sobre qué vamos a hacer en nuestros territorios con tanto potencial petrolero, minero e hidroeléctrico.



¿Cuál es el estado del proceso de monetización de Sopladora?



Es el proceso más avanzado. El valor en libros es de USD 953 millones. La obra se tomó con algunas complicaciones, hubo ciertas remediaciones de carácter técnico. Estamos esperando que la Contraloría nos diga que la obra está lista para ser concesionada a alguien que la administre, la haga producir y nos genere los recursos.



¿Va a salir en licitación la hidroeléctrica?



Va a salir una licitación. Todos los activos propiedad del Estado que están en el plan los estamos haciendo con licitación. Esperamos que en los próximos 90 días ya tengamos una definición sobre Sopladora. Nosotros tendríamos que hacer el modelo económico. A partir de eso, establecer términos de referencia y bases del concurso.



¿Cómo avanza la licitación del campo Sacha?



Existen dos opciones. Sacha es un campo que está en plena producción, genera alrededor de 75 000 barriles diarios de crudo, si el Gobierno tuviera los recursos que se necesita lo podría explotar a plenitud; ese es un escenario. El otro es que un socio venga e invierta los recursos que se necesitan con un modelo de participación que otorgue la mayor utilidad al Gobierno. Para esto último estamos construyendo y desarrollando el modelo económico.



¿Qué margen de participación se analiza?



Eso es lo que estamos viendo. Hoy hay un promedio de los contratos de participación en 80/20, que es lo que se tendría. Ese es el modelo económico que estamos generando. Esperamos tener el modelo económico hacia el primer trimestre del 2020.



¿Qué otros activos están en estudio para concesiones en el 2020?



La Refinería de Esmeraldas y la nueva refinería. Ya ha sido convocado el proceso para presentar expresiones de interés. También están los proyectos hidroeléctricos Minas San Francisco, Delsitanisagua, Cardenillo, proyecto hidroeléctrico Santiago. Además, la electrificación del sector camaronero.



¿Cuál será el período que dure la concesión?



Depende del modelo, pero nunca menos de 15 años.



El exministro Carlos Pérez tenía la aspiración de llegar al 2021 con una producción de 700 000 barriles de crudo, ¿por qué no se cumplirá?



Por recursos (económicos). El potencial lo tenemos. En Ishpingo tenemos nueve plataformas, de esas nos han dado autorización solo para explotar dos, las otras están en la zona de amortiguamiento, no en la intangible.



La explotación de Ishipingo se aplaza continuamente, ¿cuáles han sido los escollos?



Son sencillamente la oposición de grupos que dicen ser ambientalistas, las comunidades, la politización de la explotación petrolera.



¿Y la falta de licencias por parte del Ministerio de Ambiente?



Es un tema que paralelamente lo estamos haciendo.



¿En qué estado se encuentra la central Coca Codo Sinclair?



Luego de la auditoría técnica realizada se efectuó un proceso de remediación que permitiría recuperar la capacidad operativa del proyecto. Hay un plan que se está ejecutando con cargo de la empresa china.



¿La Casa de Máquinas opera con normalidad?



No, hay problemas técnicos con los aparatos que están ahí. No está a la capacidad del diseño, lo cual es preocupante. Se está desarrollando dentro de los parámetros de funcionamiento, no ha llegado aún al 100% del diseño.



Estudios. Es ingeniero civil por la Universidad Católica de Guayaquil.

Carrera. Tuvo un paso por PNUD. Fue Secretario General de la Presidencia de Lenín Moreno hasta el 18 de noviembre del 2019.