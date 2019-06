El alcalde Jorge Yunda usa tres vías para comunicarse con la comunidad

LEA TAMBIÉN

La utilización de vallas publicitarias, el manejo de redes sociales y las visitas a barrios son los medios que utiliza el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para conectarse con la ciudad.

Desde hace dos semanas, en sectores como la Diego Vásquez de Cepeda (Carcelén), en la Galo Plaza (Rumiñahui), y en la Tnte. Hugo Ortiz (tribuna del sur), se colocaron vallas con el mensaje “Quito es mío”, escrito sobre un colorido fondo con la imagen de la Virgen de El Panecillo, la Mitad del Mundo, San Francisco y un pastor inglés.



Lo que busca esa campaña, dice Yunda, es crear una cultura de pertenencia: Quito es mío por lo que no lo ensucio, no lo grafiteo, cuido mi parque, pinto mi casa, entre otros ejes.



Esta campaña durará los cuatro años de su mandato. ¿Cuánto cuesta esa iniciativa?



Rentar una valla, dependiendo de la empresa que brinda el servicio, cuesta alrededor de USD 15 500 al año. El precio incluye el valor de la lona de 8x4 metros. El contratante debe llevar el diseño y el arte.



Sin embargo, la campaña, según el Alcalde, no le ha costado un centavo a la ciudad. La Ordenanza 186, art. 250 sección 2, señala que la Municipalidad puede ocupar el 5% del área de publicidad autorizada en vallas, para colocar anuncios de institucionales. Solo Induvallas (una de las empresas más grandes de la ciudad), tiene en Quito más de 700 vallas, de uno, dos o tres lados.

En la cuenta personal del alcalde Yunda @lorohomero hay 328 000 seguidores. Foto: Captura



Antes de que esta nueva lona apareciera, un mensaje anterior se tomó decenas desde el día en que Yunda se posesionó. “Quito grande otra vez”, se leía sobre una fotografía panorámica de la ciudad. Al respecto, el Alcalde asegura que “fueron grupos independientes afines quienes financiaron esa cruzada”.



Para dar a conocer el trabajo de su administración, Yunda se apoya también en redes sociales. En Facebook y Twitter, las cuentas Panas de Jorge Yunda se mantienen activas desde la campaña electoral. Reuniones con gremios, eventos municipales y noticias se publican a diario.



En la cuenta de Facebook, creada en noviembre del 2016, tiene 85 452 seguidores. La cuenta de Twitter, creada en julio del 2017, tiene 8 230 seguidores. En su cuenta personal @lorohomero hay 328 000 seguidores.



Otro de los mecanismos que el Alcalde de Quito utiliza es el contacto ‘frente a frente’ con la comunidad. Es frecuente que realice visitas a barrios o ligas deportivas y converse con los pobladores. Incluso antes de posesionarse (24 de mayo), acudió al barrio Osorio, donde días atrás se produjo un aluvión. Este martes 18 de junio fue a Quitumbe. El sábado 15, a La Merced; incluso, recorrió los barrios altos del Ilaló. Llega, escucha, hace bromas, todos ríen, hace ofrecimientos y la gente se muestra conforme.



Tiene lo que el analista político Víctor Granda llama cercanía y sintonía con los sectores populares, lo que es resultado de su trayectoria como comunicador. Esto generó víncu­los en especial con los sectores marginales. El mostrarse sencillo y alegre -dice Granda- siempre es bueno para un funcionario público.



Lo interesante, añade Ignacio Ruales, otro analista, sería hacer una evaluación tras el primer año de gobierno, para ver si cumplió ofrecimientos y si su popularidad se mantiene.



Yunda dijo que sí usará más publicidad, pero cuando el Cabildo cuente con un presupuesto en el que se pueda disponer de recursos. Ahora -dijo- hay otras prioridades. “Cuando tengamos medios los invertiré en campañas de educación, no en sostener la imagen del Alcalde”.