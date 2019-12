Jorge Yunda: Transporte, Rastro y el Mayorista irán a la empresa privada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En estos siete meses, ¿cómo ha cambiado su perspectiva de Quito?

Corroboré lo que ya sabíamos. Recibimos una ciudad con graves problemas de movilidad, basura, desempleo, inseguridad y endeudada, con déficit por el Metro.

Pese a los pocos recursos, ¿se seguirá con la repavimentación?

Sí. En la primera fase están intervenidas las grandes vías que tienen el 40% de circulación, por eso se aplicó el Hoy no circula. Serán 100 km en el sur, 50 km en el norte, pero es la primera fase, habrá más en los próximos cuatro años.



¿Con qué fondos?

Con propios y otros que son licitados a la empresa privada. Hemos invitado al sector privado a invertir.



Si se continúa con la repavimentación ¿se extenderá el Hoy no circula?

Vamos a evaluar. El Hoy no circula empezó porque las vías que se están repavimentando son de alta circulación, pero evaluaremos, informaremos los avances y luego tomaremos las decisiones consensuando con la ciudadanía.



Usted ha hablado de varios proyectos nuevos en el tema vial: túneles, pasos elevados, nuevas vías. ¿Con qué fondos?

Unos salen del bolsillo municipal, por ejemplo las conexiones del sur con la Simón Bolívar. Desde el Epiclachima se lanzará un túnel que se une con la General Rumiñahui; otro que une el valle de Cumbayá con la Simón Bolívar; y otro, la Eloy Alfaro con la Simón Bolívar. Algunos ya tienen estudios y dentro de poco saldrán a licitación.

¿Y cómo se financiarán?

Los tres son con plata del Municipio. Otros se financiarán con peajes. La ciudad debe entender que hay obras que necesitan pagarse con peaje.



¿Cuánto costarán?

Alrededor de 400 millones.



¿Se tiene esa plata?

No, pero se tiene un presupuesto de USD 200 millones de la Epmmop, se deben recaudar 120 millones del IVA que el Gobierno Nacional debe asignarnos. Hay una cartera vencida de 400 millones, la mayoría es recuperable.



¿Cómo cobrarla?

Pediremos a la empresa privada, buscaremos los mecanismos legales que permitan hacerlo porque el Municipio no tiene la posibilidad de hacer cientos de cobros. Para eso existen bufetes especializados, se harán concursos.

Uno de los problemas del Municipio es la cantidad de personal (20 000). Usted ofreció reducir el gasto corriente.

Todas las secretarías, los directores, los gerentes tienen la disposición de optimizar el recurso de dinero y el humano. No vamos a permitir empresas con sobrepoblación.

¿Cuándo? Se acaba el año.

A fin de mes habrá una reestructuración. Hay algunas empresas que ya no tienen por qué estar ahí como la empresa de Rastro, el Mercado Mayorista. Al finalizar este año se verán resultados.



¿Reducción de nómina?

Sí, en algunos casos; un incremento, en otros. La AMC no tiene cómo controlar. Tiene poco personal. Habrá que incrementarlo. Se va a redistribuir el personal. Pero pensar que es simplemente de recortar y dejar sin empleo no lo vamos a hacer nunca.



¿Qué va a pasar con Rastro y el Mayorista?

Vamos a hacer un concurso, una invitación a la empresa privada para que los administre. Ellos lo pueden hacer mejor que el Municipio, ofreciendo estándares de calidad.



Hablando de empresas que generan pérdidas, ¿se ha pensado en privatizar la Empresa de Pasajeros?

Privatizar no, no es el término. No vamos a privatizar nada. Yo no creo en las privatizaciones, sí en la delegación de la operación de ciertos servicios. Si hay una empresa que cuente con la tecnología para hacerlo, bienvenida.

¿Qué cambios se vienen?

El Trole da muchas pérdidas. El sistema de recaudación genera pérdidas que se están cuantificando, pero que al parecer bordean los USD 20 000 diarios, porque aún es manual. Le dan un papel y no sabemos si cobró, si es reciclado. Hoy hemos instalado cámaras en todas las unidades y vamos a instalar un sistema de recaudo con tarjeta.



¿Cuáles serán las prioridades para el 2020?

Cumplir con el plan de trabajo que hemos presentado, invertir en obras. Ahora de cada 100 dólares tenemos 50 en gasto y 50 en inversión, debemos llegar a un 70 en inversión y 30 en gasto corriente.



Hay varios temas que están pendientes y se han dilatado. Van siete meses y no se ha tratado la tarifa.

Acuérdese que estábamos en reuniones sobre ese tema cuando ocurrió la crisis de octubre. Son 16 años que no se ha tratado el tema. Ya nos hemos reunido con el sector del transporte. Ahora la propuesta está en la Comisión de Movilidad, apenas salga de ella lo pondré en el orden del día.

Esa misma ordenanza tiene la tarifa del Metro, ¿de cuánto será?

Es una tarifa integrada y proporcional al número de pasajeros. Debe ser una tarifa que le permita ser autosustentable.



¿Se había hablado de unos 400 000 usuarios?

Hay ese cálculo, pero hay que ver en la realidad cuántos van a transportarse. Sería de 45 o 50 centavos con ese número de usuarios. Por eso la fórmula para definir la tarifa está determinada por horario, tramo, distancia y el número de pasajeros.



El Metro es la obra más importante del 2020, pero hay cosas pendientes como el plan de contingencia.

El Metro no ha sufrido retraso en nuestra gestión.



Pero la contratación del operador estaba retrasada cuando usted asumió.

Sí. Se está logrando igualar esos temas. Se han asignado recursos porque en el contrato no estaba la preoperación.



La crítica más fuerte que ha recibido en estos meses fue durante el paro. Se dijo que no había Alcalde.

Es un tema macabro querer endosarle la responsabilidad a alguien que no tuvo nada que ver. Nosotros tuvimos a la ciudad con agua potable, provisión de alimentos, incluso el transporte municipal, el aeropuerto nunca se cerró. Ayudamos al diálogo. Fuimos mesurados. No me arrepiento.



Califíquese sobre 10

Sería un 3 o 4. Me falta mucho por hacer. Aún no he comenzado. Hágame esa pregunta al final de mi gestión.

Su vida. Nació en Chimborazo y tiene 54 años. Es médico de profesión.

Su carrera. Presidió el Conartel desde el 2007 al 2009. Se vinculó a la política oficialmente en el 2017, cuando fue asambleísta por Alianza País. Asumió la Alcaldía el 14 de mayo del 2019.

Su frase. “Todo el mundo debe saber que trabajamos con responsabilidad y transparencia”.