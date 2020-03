Jorge Yunda señala que pocas unidades de bus circulan solo para personal médico y sectores esenciales

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito Jorge Yunda informó que el transporte público en Quito continúa suspendido este miércoles 18 de marzo del 2020, pero explicó que se han dispuesto unidades para servir a médicos, enfermeras, policías, militares y personal que labora en sectores prioritarios y necesita llegar a sus sitios de trabajo. Lo señaló en una entrevista con el medio digital La Posta.

Agregó que se trata de un movimiento mínimo de buses, que se está coordinando con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, dirigido por el vicepresidente Otto Sonnenholzner.



Desde este martes 17 de marzo, Quito es la única ciudad del país en donde se ha suspendido el transporte público y la medida, resuelta por Yunda, estará vigente hasta el próximo 31 de marzo. En el resto del país, hay restricción vehicular por el número de placa: los lunes, miércoles, viernes y sábados no podrán circular vehículos con placas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0. Los martes, jueves y sábados no podrán salir autos con placas que finalicen en 1, 3, 5, 7 y 9. Los autos particulares de la capital también se acogen a esa disposición.



Durante la jornada, el vicepresidente Sonnenholzner y la ministra de Gobierno María Paula Romo reclamaron por la decisión del Alcalde de Quito y dijeron que debía haber uniformidad en las medidas. Esta mañana, Romo dijo a Teleamazonas que es necesario que todos los alcaldes sigan lineamientos del COE y que revisarán con ellos los lineamientos actuales y que si es necesario, se revisarán las medidas evaluando cada caso.



Romo agregó que tras conversar con Yunda, se han ajustado algunas decisiones. El acuerdo fue movilizar el 10% de unidades de un día normal para "que se mueva quien trabaja con alimentación, en salud, en seguridad, en producción de víveres de primera necesidad o de productos sanitarios. Si no trabajamos en una de esas áreas, no ocupemos esos espacios porque tenemos que colaborar para que estas personas lleguen a su trabajo".



Agregó que en otras ciudades del país también se ha reducido el transporte urbano y el interprovincial vía aérea y terrestre está totalmente suspendido.



El Municipio de Quito informó a las 09:30 que difundirá un comunicado, explicando la situación del transporte para áreas prioritarias.