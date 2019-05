Jorge Yunda prohíbe el pago de planes de celular con recursos del Municipio

LEA TAMBIÉN

"Prohibir la contratación y el uso del servicio de telefonía celular en todos los órganos, unidades y demás entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito", dispuso Jorge Yunda, alcalde de la capital de Ecuador, en la Resolución número 003 de su gestión, que se difundió este lunes 20 de mayo del 2019.

La resolución, de cumplimiento inmediato, tiene cinco articulos, una disposición general y una disposición transitoria. El artículo 1 refiere que el Municipio de Quito no pagará los planes de telefonía celular de ningún funcionario, incluso los de alto rango; es decir, el uso de celulares será costeado por los propietarios, de forma particular. "Por tanto, ningún servidor público municipal podrá contar con el servicio de telefonía celular contratado con carga al presupuesto de la entidad".



En la Resolución 003 también se oficializa la prohibición del uso de automotores del Municipio "para actividades personales de todos los servidores públicos municipales; entre estas, el traslado desde los domicilios hacia las oficinas municipales y viceversa".



"Ningún servidor público municipal tendrá asignado a su cargo un vehículo, incluyendo los asesores de despacho del Alcalde Metropolitano", reza en el artículo 2 del documento firmado por Yunda.



Asimismo, el Burgomaestre anunció una nueva fórmula para la designación de los administradores zonales. Por primera vez, los nueve encargados territoriales del Distrito no serán personas de confianza elegidas por el Alcalde, sino seleccionadas en un concurso público.



En la resolución, Yunda dispuso a la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana que, con el apoyo de la Administración General del Municipio y de la Secretaría General de Planificación, se inicie "el proceso público de selección por méritos, para la designación de las máximas autoridades de las administraciones zonales".



Yunda invitó a la Red ecuatoriana de universidades y escuelas politécnicas, a la Comisión Nacional Anticorrupción, a la Corporación Participación Ciudadana y a Quito Honesto, para que hagan de veedores de ese proceso de selección de los administradores.



Entre los criterios de selección estarán la trayectoria y los méritos profesionales. El proceso deberá demorar máximo 45 días.



Asimismo, en la Resolución 003 de dispone a la Administración General que, con el apoyo de la Secretaria General de Planificación, se implemente de forma inmediata el Sistema de Gestión Documental, tramitación digital y control de gestión de los funcionarios municipales, a fin de evitar demoras innecesarias en los trámites que realizan los ciudadanos y el desperdicio de recursos como papel.



Yunda exhortó a los directores y gerentes de las empresas públicas municipales, así como a las fundaciones y corporaciones, a aplicar los términos de la resolución.