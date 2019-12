Jorge Yunda: ‘Mi posición en esos días críticos fue de mesura; en Quito sí hay Alcalde’

LEA TAMBIÉN

Las violentas protestas contra el Gobierno de Ecuador que se registraron en octubre pasado no quedaron fuera del discurso del alcalde de Quito, Jorge Yunda, durante la Sesión Solemne en homenaje a los 485 años de fundación de la capital, la tarde de este viernes 6 de diciembre del 2019.

“Mi posición en esos días críticos siempre fue de un equilibrio, de mesura, no quería echarle más leña al fuego en momentos tan delicados”, dijo Yunda en el Teatro Sucre, hasta donde llegó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y autoridades de poderes del Estado como la Asamblea.



“Hoy llamo a la reconciliación, llamo a unirnos, llamo a darnos la mano, a unir el norte con el sur, a aceptar esta ciudad intercultural donde convergen afros, cholos, achuar, shuar, secoya, quichuas, tsáchilas, indios, mestizos, donde están las embajadas del mundo entero con diferentes nacionalidades. Eso es Quito. Y en Quito sí hay Alcalde”, enfatizó Yunda.



"Como demócrata siempre defenderé el orden constituido", expresó el Burgomaestre, quien aseguró que nunca antes vio los niveles de violencia que tuvieron las protestas registradas entre el 3 y el 13 de octubre pasado.



El Alcalde señaló que se debe respetar la voluntad popular de todos quienes fueron escogidos en las urnas y rechazó cualquier intento de desestabilización.



Yunda comentó que, en su caso, a pesar de que lleva menos de seis meses como Alcalde ya hay quienes buscan revocarle el mandato, incluso desde el propio Cabildo.



"Ya connotados ciudadanos estaban juntando firmas para mi destitución, para mi revocatoria. No sé si algún concejal o concejala ya estaba no con el serrucho sino con la motosierra. Tenemos que respetar la voluntad del pueblo en todas las instancias. Para hacer alusión al barrio donde crecí: Denme chance”, manifestó Yunda, al tiempo de asegurar que no tiene "intereses políticos" en los comicios generales del 2021.



El Alcalde aludió a la movilidad como el primer eje de su gestión. Comentó que en menos de dos meses la repavimentación de 150 kilómetros de vías ha avanzado en un 40%.



En ese marco,‪ el Burgomaestre comentó que todavía se analiza "una tarifa justa para que sea autosustentable" el sistema de movilidad en la ciudad, con el Metro de Quito como eje principal.‬



En cuanto a vialidad, Yunda habló de la intervención en siete intercambiadores, soluciones viales para unir a la ciudad con Cumbayá y Tumbaco y un anillo vial para comunicar el norte con el sur.



El Alcalde recordó que por primera vez se hizo un concurso público para elegir a mujeres a cargo ‪de las nueve‬ administraciones zonales y campañas para fomentar la equidad y combatir la violencia de género.



En lo ambiental, el Alcalde resaltó la declaratoria de Quito como una ciudad libre de plásticos de un solo uso, el proyecto para descontaminar el río Machángara y las campañas para el control de la fauna urbana.



Yunda dijo que "a pesar del bullyng" tendrá como otro de los ejes de su gestión a la fauna urbana. El Alcalde, quien ha sido objeto de críticas por entregar perros en adopción desde el Cabildo, comentó que en la ciudad hay 600 000 canes abandonados.



Sobre las fiestas de Quito, la primera autoridad de la ciudad resaltó que se contrató a artistas nacionales para los eventos en la agenda y por respeto al público se pidió que todos toquen en vivo y no usen pistas. Le propuso a Moreno promover la música local en los eventos oficiales.



El concejal René Bedón fue el encargado de ofrecer el discurso de orden, en el que recalcó que Quito se sobrepone de las adversidades. La describió como una ciudad de raza orgullosamente mestiza entre cuyas paredes se han denunciado siempre las injusticias, porque el quiteño nunca necesitó que le enseñen a luchar por sus derechos.



En la ceremonia se entregaron las condecoraciones de la ciudad que cada 6 de diciembre se otorgan a personajes e instituciones sobresalientes del último año. Una de las más aplaudidas la recibió el compositor y músico Nicolás Fiallos Medrano, quién en julio pasado cumplió 100 años de edad y cuyo legado incluye pasillos, albazos y sanjuanitos.



Las condecoraciones máximas: Gran Collar San Francisco de Quito y Gran Collar Luis Héctor Chislain de Carondelet y Barón de Carondelet las entregaron Moreno y Yunda. Fueron para la Fundación Charles Darwin y el investigador Tjitte de Vries.



También fueron premiados instituciones, como el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano y Editorial El Conejo; investigadores como Silvia González, Myrian Rivera y Jorge Lara, y personajes de la política, la cultura, la defensa de derechos y el deporte como José Ayala Lasso, Paula Barragán, Tatiana Calderón y Edison Chiguano. Como una funcionaria municipal destacada se destacó a Verónica Guerrero, con 29 años en el Cuerpo de Agentes de Control.