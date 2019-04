Jorge Yunda se reunió con representantes de organizaciones de la sociedad civil de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde electo Jorge Yunda se reunió, la mañana de este miércoles 3 de abril del 2019, con los representantes del Cabildo Cívico de Quito en las instalaciones del Hotel Quito, ubicado en el centro norte de la ciudad.

Wilson Merino, presidente de la Fundación Cecilia Rivadeneira que apoya a niños con cáncer, dirige el Cabildo Cívico. Explica que se trata de una plataforma de la sociedad civil que integra a diferentes activistas y dirigentes sociales, para analizar y buscar soluciones a los problemas de la capital.



Otro objetivo es impulsar la participación ciudadana y el diálogo, así como promover la construcción de políticas públicas inclusivas y dar seguimiento y fiscalizar la gestión transparente de las autoridades. Su estructura está conformada por una coordinación general y siete mesas de trabajo.

​



"Le ponemos a su disposición nuestro contingente (...) Somos más de 200 organizaciones civiles, las cuales nos constituimos al amparo de la Ordenanza Metropolitana 102, la Ley de Participación Ciudadana y la Constitución de la República", manifestó Merino al dar la bienvenida al alcalde Yunda.



A criterio de Merino, los quiteños están cansados de la situación en la que se encuentra la ciudad, con problemas de inseguridad, desempleo, acumulación de basura, entre otros. Por eso, la prioridad del Cabildo Cívico es reunirse con Yunda para configurar estrategias de trabajo.



También para que el Burgomaestre electo convoque a un pacto por la gobernanza de la capital. "Queremos recuperar El autoestima de los quiteños", señala Merino.

​

El Cabildo Cívico es una plataforma de la sociedad civil que integra a diferentes activistas y dirigentes sociales, para analizar y buscar soluciones a los problemas de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Elizabeth Falconí representa al Foro de la Salud Pública Ecuador. Para ella, es crucial defender el derecho a la salud y reforzar los planes que la Secretaría municipal del ramo ha desarrollado. "Ha tenido programas muy importantes que deben ser replanteados", indica.



María Teresa Donoso representa a la Federación Nacional de Organismos No Gubernamentales para la Discapacidad (Fenodis). Ella sostiene que las personas con discapacidad han sido relegadas y no han recibido una correcta atención. "Se necesita decisión política para asistirles".



A su llegada al salón del Hotel Quito, Yunda agradeció a los asistentes. Expresó que laborará por la sociedad civil y las puertas están abiertas para la gente, las organizaciones y otros grupos sociales. "Ustedes son importantes en este momento crucial de la ciudad, solos no podemos afrontar los temas de importancia", expresó.