Jorge Yunda anuncia reunión para compra de vacunas para Quito la tarde de este viernes 19 de febrero

"Ahora en la tarde tengo la reunión para la adquisición de las vacunas para Quito". Este fue el anuncio que hizo la mañana de este viernes 19 de febrero de 2021 el alcalde de Quito Jorge Yunda, con respecto a una posible compra de vacunas para la capital.

Lo dijo durante un acto de inicio de obras para la repavimentación de las calles N85 y Pablo Esteban Yerovi, en el sector de la Roldós, en el norte de Quito.



Aunque no dio detalles con respecto a la reunión ni con quiénes se llevaría esta a cabo, el Alcalde agregó: "Si no vacunamos a nuestra ciudad, no vamos a salir de esta tragedia. Todos los días un familiar nuestro se enferma, un amigo nuestro nos pasan en el Whatsapp que ha fallecido".



"Así me vuelvan a poner otro grillete, vamos a vacunar a la ciudad de Quito", enfatizó el Alcalde. Acompañó su discurso con un pedido a la ciudadanía: "Vamos a traer las vacunas, pero mientras tanto cuidémonos. Usemos la mascarilla. A los jóvenes: aguantemos las ganas de salir hasta que tengamos la posibilidad de inmunizarnos".



Al igual que en ocasiones anteriores, el Alcalde anunció que cuenta con un presupuesto de USD 20 millones para la adquisición. Hizo un llamado al sector privado a colaborar en esta causa. "Amigos del aparato productivo, que tanto dinero perdemos día a día, pónganse otros USD 20 millones y salgamos adelante con esta ciudad".



El pasado jueves 18 de febrero, Yunda anunció a través de Twitter su intención de adquirir vacunas contra el covid-19. “Lo haremos con o sin autorización y asumiré todas las consecuencias, pero no permitiré que se deja en la infección a mi ciudad”.

Lo haremos con o sin autorización y asumiré todas las consecuencias pero no permitiré que se deja en la infección a mi ciudad !! https://t.co/idMeWzGGFO — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) February 18, 2021



Ese tuit está acompañado de otra publicación hecha desde la cuenta oficial del Municipio de Quito. Se observa un video en el que se reproduce una entrevista de Yunda en la que señala que si no se vacuna contra el covid-19 a la ciudad “no vamos a salir de esta tragedia y especialmente de la pobreza”.



Yunda explicó que sería necesario un reajuste del presupuesto. “Tenemos dentro del presupuesto un rubro económico. Algunas calles tendrán que esperar y reprogramar. De nada nos va a servir llenar de obras y cemento si estamos sin vacuna”, indicó.



La meta del Municipio, según el Burgomaestre, es vacunar a 1 000 000 de personas. Dijo que entre los grupos prioritarios están los adultos mayores, personas con enfermedades como diabetes y también al personal de primera línea.



Yunda señaló que hay varios oferentes de la vacuna. También dijo que será un comité científico el que decida cómo se haría la vacunación en Quito.



Ante la consulta de cómo haría la compra sin la autorización del Gobierno central, señaló: “Tendremos que buscar un proceso de compra de vacunas. Lo haremos sin miedo de que me enjuicien de nuevo”.



El 21 de diciembre pasado, el Alcalde Quito envió un oficio al presidente de la República, Lenín Moreno. En el documento se lee: “expreso mi voluntad de prestar al Gobierno Nacional todo el contingente del que dispone el GAD DMQ a fin de facilitar la implementación del plan en el Distrito Metropolitano y apoyar para la adquisición y distribución de vacunas para nuestros ciudadanos en el ámbito de nuestras competencias”.



Sin embargo, hasta el jueves 18 de febrero la Alcaldía de Quito no ha obtenido respuesta a ese pedido. El Burgomaestre no especificó hasta cuándo esperarían dicho pronunciamiento para iniciar con la adquisición. Lo que sí señaló fue que están adelantando la adquisición cumpliendo con la parte científica, técnica y jurídica".



Actualmente, Yunda enfrenta un proceso penal por la compra de pruebas para detección de covid-19. La Fiscalía lo acusa de un supuesto peculado.