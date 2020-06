Alcalde Jorge Yunda:  'Rechazo todo ataque político e invito a auditar mi patrimonio y el de mi familia'

LEA TAMBIÉN

El alcalde Jorge Yunda dijo se seguirá con las obras con más seguridad y transparencia. "Por ética el Alcalde no puede participar en procesos de compra" dijo este jueves 18 de junio del 2020.

El Burgomaestre rechazó todo ataque político e invitó a auditar su patrimonio y el de su familia. Además, adelantó que no será candidato en los próximos comicios.



Yunda se refirió a las auditorías e investigaciones por presunta corrupción que adelantan la Contraloría y la Fiscalía por contratos del Municipio de Quito para la repavimentación de la ciudad a cargo de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas; la compra de pruebas PCR para covid-19 a cargo de la Secretaría de Salud de la Alcaldía, y la adquisición de insumos y el desvío de fondos en la empresa de Agua de Quito. “Serán los funcionarios quienes tengan que responder a la Justicia”, aseveró, al deslindar responsabilidad de lo ocurrido con empresas “autónomas”.



Respecto a la Secretaría de Salud, investigada por presunto sobreprecio en las pruebas para covid-19, sostuvo que “el Alcalde da los lineamientos generales, pero es la Secretaría de Salud, una mesa técnica, quienes realizan los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución”.



Asimismo, el Alcalde aseguró que impulsa esas investigaciones y que los proyectos, como la repavimentación y el soterramiento de cables, no se detendrán en la ciudad, pese a los procesos por posibles irregularidades en la contratación. Dijo que se tomarían correctivos.



Yunda señaló que la pandemia del covid-19 no ha sido superada. Dijo que “el uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos” son medidas necesarias para evitar el contagio de la enfermedad. Sus declaraciones se producen dos días después de que acudiera a la Fiscalía, en la av. Patria, rodeado por decenas de personas, a quienes saludaba con la mano, sin que se cumplan los criterios de distanciamiento social y, en algunos casos, el uso de mascarilla.





El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó la mañana de este jueves 18 que ha solicitado al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que revise cuatro posibles cambios en el semáforo amarillo que rige en Quito.



El primero es el pedido de que se instaure una ley seca, porque se han incrementado los problemas con libadores en la vía pública, las fiestas y los escándalos.



El segundo es pedir que se postergue el retorno de los funcionarios públicos a sus labores presenciales, pues bien podrían continuar con sus tareas de teletrabajo.



El tercero es que todavía no se reactiven el transporte interprovincial desde y hacia la capital y, finalmente, el cuarto es que el toque de queda que rige desde las 21:00 se mueva a las 18:00.