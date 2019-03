Jorge Yunda: ‘Yo creo que el quiteño sale con mucha zozobra a la calle’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Jorge Yunda emigró a Quito con sus padres a los 9 años. Ahora es uno de los candidatos a la Alcaldía de la capital que más impuestos paga. Médico, músico, locutor y dueño de radios, basa su propuesta en luchar contra la inseguridad en la ciudad.

¿Quién es Jorge Yunda?



Soy un ecuatoriano, nacido en la provincia de Chimborazo. A los 9 años de edad migré con mis padres a Quito. Mi padre era zapatero, mi madre era costurera, y nos asentamos en el barrio de San Roque. Ahí estudié en el colegio franciscano y estudié la universidad.



¿Estudió en el colegio San Andrés?



Sí. Ahí en la comunidad franciscana, ahí desarrollé la afición por la radio, porque la comunidad tenía varias emisoras y comencé a hacer esta actividad. Primero, yo era el que ponía una cinta enorme para el Santo Rosario a las 5 de la mañana y después ya pude hacer radio más de índole comercial, con música romántica de la época, de la década de los 80.



¿Y ahí llega la oportunidad de hacer música?



En el convento de San Francisco, animábamos la misa de los domingos a las 7 de la noche y eso se pasaba por la radio. Con un grupo de amigos cantábamos música religiosa y luego nos fuimos también, con la curiosidad de los jóvenes, a hacer música comercial. Y fundé el grupo musical Sahiro. Me sorprendió algo, hace unos días me subí al escenario y había jóvenes cantando canciones de un grupo que tiene 31 años. En San Roque hicimos este grupo y nos paseamos por todo el Ecuador y salimos fuera del país. Donde había migrantes ecuatorianos invitaban a Sahiro. Es una bonita historia.



Usted también ha estado muy vinculado al correísmo. ¿Qué pasó ahí, sigue siendo correísta?



Soy una persona que no tiene ídolos, no tiene líderes. No tengo ningún tipo de fanatismos ni deportivo ni artístico, peor político. Soy una persona de pensamiento amplio y siempre voy a responder por mis actos. Nunca he sido afiliado a ningún partido político, ni soy afiliado, pero para ejercer esta actividad necesitas del auspicio de una tienda política. Me invitaron a ser asambleísta y para mí es un honor haber sido el parlamentario que más proyectos presentó. Cumplí con mi función, salí agradeciendo y ahora también quiero agradecer a Unión Ecuatoriana, listas 19, que nos ha auspiciado para esta candidatura a la Alcaldía.



¿Por qué quiere ser alcalde de Quito?



Creo que la política es un tema complicado en todo el mundo y más en nuestro país. Pese a lo que significa entrar a la política, ser blanco de descalificaciones, de ataques, de violencia digital, ahora que tenemos redes sociales. Pero tomé la decisión porque la verdadera política es la oportunidad de ayudar a los demás. Yo a Quito le debo todo, me acogió a los 9 años, aquí pude realizar mis sueños, mi vida, aquí he trabajado, aquí he generado oportunidades y creo que es una linda posibilidad de poder servirle.



Usted dijo, cuando se dio el rompimiento entre Correa y Moreno, que estaba en una posición como cuando se divorcian los papás. ¿Ya sabe a quién le quiere más?



Yo recibí la invitación para ser asambleísta y para mí fue un compromiso por el sur de Quito que le debo agradecer, ya que fui el asambleísta más votado a nivel nacional y cumplí con esa función, pero cuando se dieron estos temas de las discrepancias entre los líderes de una tienda, que me invitó a ser asambleísta, me sentía un poco desmotivado, porque uno tiene ilusiones de legislar en favor del empleo, del trabajo, de la salud, de la educación, y uno no asume esta responsabilidad para estar en broncas. Eso me desgastó mucho.



Una cosa es ser asambleísta, pero ser alcalde es muy diferente...



Es una linda oportunidad la de poder legislar, pero lo de alcalde es algo más ejecutivo, es lo que más se identifica con mi vida. Yo he sido emprendedor y me he dedicado a generar empleos durante toda mi vida, entonces la experiencia de administrador, la experiencia de ejecutar cosas hace que sea una bonita oportunidad de hacer algo por la ciudad.



¿Cuáles son los lineamientos de su campaña?



Nuestro plan de trabajo comienza con un eje que es fundamental, que es una ciudad sin miedo. Yo creo que el quiteño sale con mucha zozobra a la calle, sale cuidándose. Creo que ese es nuestro principal eje de trabajo y de ahí iremos solucionando todo los demás temas que tiene Quito, la movilidad, la recolección de basura, la generación de empleo porque la capital es la ciudad con una tasa desempleo más alta del país.



¿La seguridad es lo más importante?



Es una responsabilidad del alcalde. Muchos dicen que no le compete, pero el alcalde es el representante de la ciudad y tiene que sentarse con el ministro del Interior. Estamos en una indefensión y el alcalde tiene que tomar a cargo esto con la Policía Nacional, con la Policía Metropolitana y con tecnología.



¿De dónde sacará el dinero para eso?



Es una coordinación y nosotros tenemos una tasa de seguridad y ese dinero va al fondo común y al gasto corriente. Tenemos que utilizarlo en seguridad.

Usted habla de emprendimientos y de empleo, ¿cómo lo hará para alcanzar esos objetivos?



Con el turismo. Estoy convencido de que la ciudad de Quito tiene todo para recibir a al menos unos 4 millones de turistas. Lo que pasa es que una ciudad insegura, sucia y en donde hay problemas de movilidad no va a generar eso, pero hay que arreglar el tema de la seguridad y está en el plan de trabajo recibir 4 millones de turistas. Hay que hacer esta promoción y este diseño de esta industria sin chimenea y eso va generar muchísimas plazas de empleo.