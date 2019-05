Jorge Yunda anuncia una tarifa técnica para el transporte público en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En junio del 2019 el alcalde Jorge Yunda presentará ante el Concejo Metropolitano de Quito el proyecto de ordenanza sobre la estructura tarifaria, que está pendiente desde hace más de un año.

Según el Burgomaestre, la decisión de establecer una tarifa técnica para el transporte público de Quito no se tomó a tiempo por el costo político que podría traer.



Una tarifa mayor permitiría que Quito tenga un mejor servicio, dijo Yunda. Esta contemplaría un valor preferencial para grupos vulnerables: niños, personas con discapacidad y adultos mayores.



En la capital, el pasaje cuesta 25 centavos desde hace más de 16 años. Ha habido varios intentos por subirlo, sin resultados. En otras ciudades como Cuenca, Guayaquil, Quevedo o Manta, por ejemplo, el pasaje cuesta 30 centavos.



Además del valor por transporte urbano convencional, el proyecto de ordenanza que el anterior Concejo no trató contempla el costo del pasaje del sistema integrado (corredores Central Norte, Sur Occidental, Sur Oriental, Trole y Ecovía) y del Metro de Quito.



En la anterior administración se anunció que la tarifa del Metro costaría 45 centavos: y quien desee conectarse con el servicio de transporte público metropolitano, deberá pagar la tarifa integral de USD 0,70.



En los últimos días de la administración pasada, el exalcalde Mauricio Rodas convocó dos veces a sesiones extraordinarias sobre el tema de pasajes, pero al momento de tratar ese punto en el orden del día, no hubo quórum.



El proyecto de ordenanza tiene informe de la Comisión de Movilidad que dejó su cargo el 14 de mayo y es un tema prioritario para avanzar con otros puntos relacionados con movilidad y recaudación de pasajes, para la entrada en función del Metro de Quito.



Entre ellos están el Sistema Inteligente de Transporte con control de flota o el cobro de pasajes mediante una tarjeta con chip, por ejemplo.