Jorge Yunda dice que la obra del Metro finalizará este año, pero el servicio operará en el 2020

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó hoy, lunes 20 de mayo del 2019, que la construcción del sistema Metro efectivamente terminará a finales de este año, pero su inauguración será el 2020.

“Nunca hemos dicho que vamos a inaugurar este año. Me he reunido con los técnicos, con el gerente del Metro y con los operadores extranjeros y me han dicho que avanza sin ningún problema y que se podría estar terminando la obra para finales de este año”, señaló el burgomaestre en una entrevista radial en Noti Mundo.



Yunda explicó que luego de finalizar la construcción el próximo paso es una serie de pruebas a lo que se suma el proceso de operación del Metro. “Serán algunos meses antes que el sistema empiece a recorrer y de que sea abierto al público en general”.



Un tema pendiente es quién operará el sistema. Yunda señaló que entre las alternativas planteadas están una empresa pública alemana, la empresa pública de Barcelona (España) y la que actualmente maneja el Metro de Medellín. Dijo además que la tarifa del Metro está calculada en alrededor de USD 0,45.



El alcalde señaló que una de sus preocupaciones es el tema de la tarifa del transporte público, que no se ha elevado desde hace 12 años y se mantiene en 0,25 centavos. “Durante tres sesiones dejaron sin quórum en el Concejo”. Dijo que los transportistas han recibido más de USD 90 millones por subsidio, “con ese dinero ya hubiésemos pavimentado Quito”.

Según Yunda, los transportistas no quieren ese subsidio sino que sea una tarifa técnica con el compromiso de migrar hacia unidades nuevas, eléctricas. “Todas las ciudades (del país) ya se han ajustado a más de 30 centavos, creo que por ahí está el estudio”.