Jorge Yunda pide a los excandidatos que retiren la propaganda electoral

El 13 de mayo será el último día en que el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, conducirá su programa Radiación Temprana, en Radio Canela, emisora de su propiedad.

Ayer 28 de marzo del 2019, ‘LoroHomero’, como es conocido este médico cirujano y dirigente deportivo de 54 años, acudió a la radio para conectarse con sus miles de seguidores. Bromeó con el alcalde electo. Repite al micrófono los memes que circulan en redes sociales, desde la noche del domingo 24 de marzo.



“Dígale que si sale ‘El Canguil’ y entra ‘El Chulpi’ tiene que ser con Oswaldo Morocho (periodista con quien ha trabajado en Canela)”, dice el Alcalde electo en la transmisión de ayer, en alusión al relevo en el Municipio de Quito, por la salida del alcalde Mauricio Rodas.



“Estamos despidiéndonos de esta linda actividad de la radio, donde hemos estado muchísimos años”, agrega Yunda, quien ha fijado en el lunes 13 de mayo su último día en ese medio.



El alcalde electo aprovechó la radio para pedir a los candidatos que participaron en la última contienda electoral que limpien la ciudad y retiren los afiches, banderas, lonas y carteles que colocaron en los espacios públicos. Hizo un llamado a la gente para luchar por tener una ciudad limpia.

A la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame los resultados de los comicios en los que logró el 21,39% de los votos, Yunda pidió a los ciudadanos que hagan fotos con sus celulares de los políticos que colgaron propaganda en postes, pasos peatonales y paredes, y que las envíen a través de redes sociales, con un mensaje pidiéndoles que la retiren.



Un día después de las elecciones, Yunda se comprometió a construir una ciudad segura y limpia. Dijo que potenciará el turismo con el objetivo de que se creen puestos de trabajo y así combatir el subempleo.



Al mediodía de ayer, Yunda visitó el Mercado Iñaquito para almorzar. Se sirvió un plato de hornado en medio de la sorpresa y alegría de las caseras. Las personas lo recibieron con aplausos.



Yunda, quien emigró de Chimborazo a Quito junto a sus padres a los 9 años, se reunió el martes con el actual alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para acordar una transición ordenada.



Además, anunció que conformará un consejo consultivo con exalcaldes de la capital para apoyarse en la dirección de la ciudad.

Como parte de ese proceso de transición, ayer, la presidenta del Patronato San José, María Fernanda Pacheco, mantuvo una reunión con Liliana Yunda, hermana del alcalde electo.



El encuentro se realizó en las instalaciones del Patronato, en las calles Chile y Benalcázar del Centro.



En su intervención Pacheco expuso los logros alcanzados durante su gestión: 200 Guagua Centros, cuatro centros de acogimiento a personas con problemas de consumo de sustancias, 505 lugares de atención para 60 y Piquito, entre otros.



Liliana Yunda aseguró que se dedicará de lleno a laborar en el Patronato San José. En ese sentido, ella delegó a otras personas para que se dediquen a sus actividades empresariales. “El señor Alcalde me ha pedido que le acompañe en esta labor y me siento orgullosa e identificada con poder ayudar a la gente vulnerable”.



Aclaró que el alcalde electo no es casado y por eso le delegó a ella las funciones en el Patronato. “Nosotros no venimos de cuna de oro sino desde abajo y me siento identificada con la gente que necesita de nosotros”.