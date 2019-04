Alcalde electo Jorge Yunda empieza a armar su equipo de trabajo

LEA TAMBIÉN

La primera persona confirmada en el equipo de trabajo del alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, es el catedrático Fernando Carrión. El también arquitecto y urbanista dice que se enteró de la convocatoria cuando Yunda ofreció una rueda de prensa el lunes 25 de marzo del 2019 y señaló el interés de que él pudiera colaborar en su equipo. Ayer, 2 de abril de 2019, ambos tuvieron su primera reunión para analizar cómo puede colaborar en la Alcaldía.

Carrión contó que el acuerdo fue que él podría seguir en sus actividades académicas e internacionales, mientras trabaja en el contenido del Estatuto Autonómico de Quito, que consta explícitamente en la Constitución vigente, aprobada en el 2008.



El académico trabajará en el texto en un plazo aproximado de seis meses y afirma que su aprobación dependerá de los tiempos políticos que se requieran. Un primer intento de este documento se realizó durante la Alcaldía de Paco Moncayo y no se concretó en las administraciones de Augusto Barrera ni la de Mauricio Rodas, que está por concluir.



“Vamos a montar un equipo de trabajo y aún no están afinados los detalles, pero el proceso que se debe seguir es que el Concejo discuta en dos reuniones. Se deberá conformar una especie de Concejo Constituyente, que apruebe el texto que luego deberá pasar por la Corte Costitucional para, finalmente, ser legitimado a través de un plebiscito”, explicó Carrión.

Liliana Yunda, hermana del Alcalde electo, señaló que el 2 de abril del 2019 dialogaron con Fernando Carrión, Rodrigo Paz Delgado, Cecilia Rodríguez y María Fuentes. Foto: Cortesía



Agregó que este tipo de constituciones locales son una tendencia generalizada en América Latina. Citó el caso de Buenos Aires, que se hizo en 1998; en Ciudad de México, que se aprobó hace un año y el estatuto de Bogotá.



El martes, en el recorrido que Yunda realizó por dos estaciones del Metro de Quito lo acompañó Patricio Ubidia, quien fue candidato por el movimiento Unión Ecuatoriana para la prefectura de Pichincha. Ubidia no reveló qué cargo ocuparía, pero dijo que brindará soporte “en lo que se pueda” a Yunda y compartirá su experiencia como concejal de Quito durante 12 años.



En el paseo por las estaciones Iñaquito y El Labrador estuvo también Édison Yánez, quien es consultor en movilidad y es hijo de Jorge Yánez, dirigente de los transportistas de Quito. Los acompañó Diego Jara, mánager y promotor de espectáculos. Él dijo que, por ahora, solo ha respondido a algunas consultas y pedidos relacionados con la cultura que Yunda le solicitó. Jara espera que Yunda tenga una gestión exitosa porque “si le va bien a él, le va bien a Quito. Aquí no es un tema de nombres sino de una ciudad y hay que sumar para que funcione”.



En una entrevista televisiva realizada el lunes de esta semana, Yunda indicó que le gustaría contar con el coronel Luis Hernández, actual miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como parte de su equipo, concretamente para la Secretaría de Seguridad. "Estamos buscando a la gente técnica, a los mejores profesionales para solucionar los problemas de Quito", señaló el alcalde electo.



Sobre la propuesta de Yunda, el coronel Hernández señaló hoy a diario EL COMERCIO que agradece la deferencia y se siente honrado por la invitación pública del alcalde electo. “No hemos tenido una reunión, tendré que pensarlo, de entrada no puedo decir que sí, porque mi vida privada está de por medio”. Hernández señaló además que se requiere ver cuáles los sus puntos de vista que Yunda tiene sobre la ciudad.