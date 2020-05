Jorge Yunda: ‘La corresponsabilidad ante esta crisis es de todos’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Jorge Yunda, alcalde de Quito

¿Qué pasa en Quito y en el país ahora, cuando miles de personas salen a las calles en plena cuarentena?

Estamos en una situación difícil y compleja; cada día aprendiendo más con un nuevo virus que está afectando la salud. Y nosotros, si entendemos bien cómo se transmite y nos cuidamos de contagiarnos, tenemos que aprender a convivir con esto. La evaluación en Quito es diaria; hemos enfocado nuestra campaña en el uso obligatorio de la mascarilla. El distanciamiento físico es algo en lo que seguimos insistiendo a la población, una población que ha estado por décadas sin ese legado de prevención sanitaria, que aún nos cuesta entender. Si logramos una campaña agresiva, mejor, porque estoy pidiendo a quienes estamos preocupados por la reactivación económica, invertir en promoción sanitaria para cuidarnos. En esta etapa de la pandemia, el ciudadano es quien asume el liderazgo de su protección sanitaria.



¿Pero mirar a las personas en las calles es presenciar una situación de desesperación económica?



Como Municipio estamos conscientes de la situación económica y trabajamos para, con estrictas seguridades sanitarias, comenzar a que ciertas actividades (productivas) piloto que se desarrollan desde el lunes sigan, y abrir otras, como piloto, también con estrictas seguridades sanitarias. Eso, para que no le sigamos diciendo a la gente quédate en casa; si aprendemos a cuidarnos y si reactivamos proyectos económicos, será la combinación perfecta.



¿Es posible llegar a un punto de equilibrio entre la salud y la economía?



Si entendemos bien cómo se transmite el virus y si logramos el uso estricto de mascarilla, sanitización de superficies, distanciamiento adecuado, lavado de manos... estamos listos para desarrollar actividades que nos permitan mantener esta seguridad sanitaria. Con estrictas medidas podemos convivir con esto. Hoy tenemos que aprender a cuidarnos. Esa es nuestra meta ahora.



En ese contexto, ¿es posible tener un punto de equilibrio entre salud, economía y política en el país?

La salud es el primer derecho de la humanidad, antes de ejercer los demás derechos. Ahí la responsabilidad de la autoridad estatal, de gobiernos seccionales, del empresario, está por sobre las demás circunstancias. Si logramos estrictas medidas sanitarias podemos reactivarnos ante la situación económica.



¿Y la política?



La política no tiene cabida en estas circunstancias de supervivencia, de tragedia humana que vivimos. Pero la política concebida como el servicio a los demás y que cada autoridad cumpla su rol es lo indicado en este momento.



En medio del pedido del presidente Moreno a los alcaldes de ‘abrir la economía’ y tomando en cuenta la decisión que ustedes deben adoptar sobre el semáforo, ¿ante qué liderazgo deben responder los ciudadanos, a la autoridad local o la autoridad nacional?



En cada estrato de los niveles de administración pública, tomando en cuenta la Constitución y la legislación de los gobiernos seccionales, debemos coordinar esfuerzos. Este no solo es un trabajo de alcaldes, prefectos, de presidentes de juntas parroquiales, ni del Gobierno en sí. Debe ser el esfuerzo de todos y en esta etapa de la cuarentena, del ciudadano. Quien no aprendió a cuidarse estará poniendo en riesgo todo lo que ya se ha superado en el Ecuador. Aquí hay una corresponsabilidad de todos los estamentos gubernamentales, no solamente del alcalde o de una autoridad seccional.



A nivel de institucionalidad, ¿quién debe asumir ese rol de liderazgo ahora?



Todos debemos convertirnos en líderes positivos para enseñar a los ciudadanos a cuidarse. Estamos en una etapa en donde no les cuida ni el Presidente ni el Alcalde. Es el ciudadano que sale de su casa quien debe protegerse. Ahora es un antes y un después en esta nueva conciencia sanitaria.



¿Eso podría interpretarse como ¡sálvese quien pueda! para el ciudadano?



No depende de un alcalde y tampoco estoy echando la pelotita a que lo haga todo el Gobierno. Debemos unirnos los gobiernos nacional y seccional y los ciudadanos. Aquí viene una corresponsabilidad de todos los estratos.



Si bien la Alcaldía ha impulsado planes y acciones de carácter sanitario y humanitario, ¿qué se puede esperar del Municipio para impulsar la reactivación económica y la generación de empleo en Quito, en la ‘nueva normalidad’?

​

La corresponsabilidad. El empresario se está haciendo cargo del trabajador para transportarlo en un vehículo institucional, para adoptar medidas de protección sanitaria, que disponga que se hagan pruebas, si no, el Municipio lo podrá hacer. Pero eso hay que hacerlo juntos, con los empresarios y con el Gobierno.



¿Pero qué acciones concretas puede realizar el Municipio, para reactivar económicamente a Quito?



Con estrictas medidas sanitarias tenemos que reactivar el empleo. Para eso el Municipio va a dar ejemplo. Con la Epmmop estamos generando 30 000 plazas de empleo, porque ya estamos retomando la repavimentación, la construcción de vías, de parques.



¿Qué le dice a emprendedores, a pymes, que atraviesan duros momentos?



Que encontrarán en el Municipio toda la apertura, en el marco de nuestras competencias, para eliminar trabas, para el refinanciamiento de haberes, con aplicación de pruebas para los obreros, que son los más humildes.



Su formación. Nació en la provincia de Chimborazo. Vive en Quito desde los 9 años. Es médico cirujano y empresario radiodifusor. Ha sido asambleísta y dirigente deportivo del club El Nacional.



Su punto de vista. El Alcalde plantea que todas las entidades públicas y las empresas trabajen en una campaña masiva de promoción sanitaria, para que la población y sobre todo los trabajadores estén mejor preparados, para no contagiarse una vez que se reanuden las actividades.