Jorge Yunda convocará al Concejo para trazar medidas de reactivación económica

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, compareció la noche de este sábado, 21 de marzo del 2020, en una rueda de prensa. Allí habló sobre las medidas adoptadas frente al codiv-19; varios periodistas hicieron las preguntas por video-llamada.

¿Cuál es la disposición para mantener el control de los vendedores informales?



El 90% de la población de Quito se ha quedado en casa, porque hay conciencia frente a esta pandemia, pero hay diferentes focos aislados que no entienden. Comprendo la situación de la gente que tiene que trabajar informalmente, pero hoy hubo agresiones en los mercados de Chiriyacu, San Roque, Zavala. Y un día antes en el Mayorista.



En Quito, ¿podría aplicarse la estrategia de los mercados de Rumiñahui que se ingresa a comprar según el último dígito de cédula?



Al momento se analiza esa medida de comprar los productos según el último dígito de cédula. Aquello es una sugerencia que se hizo al COE Nacional, con el fin de que no haya aglomeración de personas y sea un foco de contagio. Con ello podemos tener orden.



¿Hay una fecha tentativa para activarlo?



Desde esta noche nos pondremos a trabajar al respecto para rápidamente responder y controlar este sistema de los mercados y llamando a la conciencia del ciudadano. El ciudadano sebe convertirse en promotor sanitario y use mascarillas.



Es hora de frenar los ataques a los metropolitanos, hacer operativos con la Policía y Ejército y plantear multas y detención de esas personas.



Hoy hablé con las autoridades policiales y se ha aceptado este trabajo en conjunto, seguramente toca apelar a una campaña de difusión de lo grave de este situación. Con el estado de excepción podemos realizar el control más estricto y las sanciones que van hasta lo penal.



El servicio de agua potable está con graves problemas, ¿a qué se debe?



El 35% de ahorro se reportó este día, a través de una campaña sencilla de que si esta en casa use el agua necesaria. No al despilfarro del agua.



Hoy ha sido un día para hablar de la falta de recursos, ¿Cómo está el Municipio en esa área? ¿Tendrá problemas por ese lado?



El Municipio está en estado de emergencia y algunas obras tendrán que esperar un poco más. Pero hoy, los recursos municipales son para ayudar a la población en materia de salud. En lo que significa los presupuestos del personal, no hay inconveniente financiero, todo está presupuestado. Eso sí, con austeridad. Los recursos el pueblo de Quito hay que cuidarlos y en estas circunstancias destinarlos al tema de controlar esta crisis sanitaria. Dotar alimentos a familias vulnerables, a las personas de condición de calle, a las madres de familia que no tiene recursos. Allí está bien invertido el dinero.



¿Ante la falta de incumplimiento de aislamiento en determinados lugares, cuáles serán las medidas concretas para frenar aquello?



Estamos en varios frentes, ayer se hizo una reunión cantonal y se requerirá reforzar medidas. Por ejemplo, en las entradas a Quito tener termómetros de temperatura para la gente que ingrese y medir la temperatura para alertar a las autoridades de salud. También se hace un pedido de evidencia científica. Con nuestra realidad lo que nos toca ser más disciplinados y no tener que lamentar un colapso del sistema sanitario. Este momento es crucial el aislamiento.



¿Se planea una restricción todo el día?



El aislamiento que más se pueda, de acuerdo a nuestras realidades. Pues aquí hay la autoridad que debe analizar y ver la operatividad de esa realidad. Ellos tienen la última palabra. El solicitar y ver el aislamiento debe ser para la ciudad y ojalá para todo el país.



María Paula Romo, la ministra de Gobierno, dijo que se aprobó un protocolo especial para el manejo de los deshechos, ¿Tiene conocimiento de ese protocolo?



Nuestra empresa de Emaseo ha tomado en cuenta estas disposiciones. Un pedido a la ciudadanía, nosotros recogemos 2 100 toneladas de basura diarias, pero en este momento de cuarentena se ha disparado a 2700 toneladas al día y el personal de Emaseo está haciendo un doble esfuerzo y doble turno por la sobreproducción de basura.



¿Se ha propuesto el 17 de abril como fecha tope de esta cuarentena?



No es una propuesta de Salud del Municipio, recoge las ideas de los secretarios del COE cantonal. Y eso se transmite al COE Nacional y allí hay argumentos que se pide con el único objetivo de evitar el contacto de al menos un metro entre una y otra persona.



¿El no pago de las planillas de luz y agua no implica el corte del servicio? ¿Las multas de tránsito tendrán que prorrogarse?



La próxima semana convocaré al Concejo Metropolitano para plantear una serie de proyectos y reactivar a la ciudad. Todos debemos meter el hombro. Lo económico será un problema. No hay ningún tipo para cortar la luz, el agua potable no se cortará.



¿Qué puede hacer la ciudadanía para colaborar con personas que necesita una ayuda?



Se ha puesto a disposición del Municipio la plataforma Hagamos Vaca, la cual permite que quienes pueden donar alimentos no perecibles lo hagan y el Municipio, a través del Patronato San José, lo va a retirar para luego hacerlo llagar a la población necesitada.