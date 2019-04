Jorge Yunda: ‘Construiremos más vías para aliviar el tránsito’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Jorge Yunda, alcalde electo de Quito.

Viajó a Medellín para reu­nirse con el alcalde Federico Gutiérrez. ¿Busca un asesoramiento?



Medellín está a años luz de Quito, las políticas públicas para mejorar la vida de los habitantes siguen siendo fuertes. Nosotros vamos a inaugurar el Metro de Quito en diciembre, una de las obras más emblemáticas de esta ciudad y del país. Ahí están más de USD 2 000 millones del pueblo quiteño y es un primer tramo de 22 kilómetros. El Metro de Medellín es un buen modelo, y buscamos asesoramiento para arrancar esta obra. No queremos tropezarnos o estar a ciegas al inaugurarlo y necesitamos hacerlo con profesionales técnicos.



Usted habla de promover un nuevo modelo de conducta entre los quiteños. ¿A qué se refiere?



A impulsar la ‘Cultura Metro’ a través de una campaña sostenida de valores, que busca cambiar ese chip que tenemos los habitantes de países en desarrollo. En el transporte público no cedemos el asiento a la dama embarazada, al adulto mayor, no priorizamos la atención de los grupos vulnerables, no nos gusta respetar las normas. El Metro es una oportunidad para cambiar esa cultura del ciudadano. No esperar que solo el Alcalde solucione los problemas.

Está pendiente definir quién operará el Metro, la aplicación del sistema integrado de recaudo y la reorganización de rutas y frecuencias. ¿Cree que alcanzará el tiempo para trabajar todo en este año?



Tenemos que hacer todos los esfuerzos, de lo contrario nos puede sorprender la obra. Hay que reestructurar las rutas de transporte público para que todo vaya en función del Metro y hacer un análisis técnico de la tarifa única. Vamos a tomar decisiones técnicas y estamos trabajando con profesionales para que se solucione uno de los problemas graves que tiene Quito: la movilidad. Van a ser importantes las decisiones que tomemos en los primeros 100 días.



¿Cómo enfrentará un posible bloqueo de los gremios de transportistas?



Me reuní en campaña con los gremios del transporte y he tenido una reacción positiva para que entendamos que vivimos una época digitalizada y moderna, en donde no podemos parar el bus donde quiera, donde no exista maltrato, inseguridad, incomodidad y contaminación. Mi invitación es a ir transformando Quito con ellos, no sin ellos. Hay muchos ejemplos para ir dando pasos, uno es el transporte eléctrico y que el Municipio pueda dar todas las facilidades y que Quito gane.



¿Está de acuerdo con que aumente el pasaje?



La ciudadanía tiene toda la razón, si usted es robado en el bus, si es maltratado, si viaja apretado, sin cobertura, sin frecuencias adecuadas y le quieren subir el pasaje, evidentemente la gente reacciona. Tenemos que lograr un buen servicio público y la tarifa siempre deberá responder a un estudio técnico.



¿Qué va a pasar con plataformas como Uber, Cabify y taxis formales?



Tienen que competir. Yo voy a apoyar una plataforma para los 30 000 taxistas que están regularizados. Uber y Cabify son plataformas internacionales que tienen ciertos temas de índole legal. Velaré para que los servicios que prestan sean eficientes.



¿Extenderá el Metro?



Yo no hubiese hecho el Metro porque ahí está un ojo y la mitad del otro ojo de Quito en una inversión. Pero ya está, y la única forma de que este medio de transporte sirva a la ciudadanía es seguir creciendo. Hacer un kilómetro de Metro le costó a Quito USD 90 millones y ya tenemos una tuneladora, una fábrica de encofrado de los túneles en el Bicentenario, entonces hay que seguir perforando la tierra, hacia al norte, al sur, a los valles. Hay que crecer el Metro hacia La Ofelia. Voy a pedir la anuencia y la ayuda del Gobierno central. Quiero comprometer esa palabra del Presidente, ya es hora también de que le apoye a la capital.



El Presidente ofreció construir un Metroférico.



Es un pronunciamiento del Gobierno Nacional. Espero reunirme con el Presidente en los próximos días para tratar eminentemente estos temas.



¿Y qué pasará con la conexión vial con los valles? ¿Reactivará la Solución Vial Guayasamín?



No precisamente; hay que revisar esos contratos firmados. Son dineros del pueblo de Quito y hay que ser muy tinosos. El túnel Guayasamín fue construido para los próximos 5 años nada más, entonces tenemos que ya planificar, hacer obras que vayan más allá del período del Alcalde.



En la campaña usted planteó la construcción de pasos elevados. ¿Qué otras iniciativas existen?



Muchas alternativas: racionalizar el tránsito para conseguir un 10 o 15% de movilidad, el Metro de Quito va a aliviar el tránsito en un 20% más. Tenemos que hacer más vías, ya están hechos los estudios de la Nueva Occidental, segundos pisos en la nueva vía metropolitana, que es paralela a la Simón Bolívar; unir Monjas con La Vicentina, conectar a la Ruta Viva, ampliar el Metro hacia Carapungo, Carcelén, Mitad del Mundo. Tenemos un proyecto de repavimentación total de las vías. Eso nos va a tomar unos 6 o 7 meses.



¿Pero repavimentar toda la ciudad cuesta alrededor de USD 7 000 millones?



Hay una asfaltera que tiene que preocuparse de ciertas vías y la empresa privada de otras. Tenemos que trabajar día y noche, los 365 días del año, fines de semana y feriados. Nosotros queremos implementar un trato agresivo de reconstrucción de Quito.



El barrio San Roque es el gran olvidado del Centro Histórico, nadie ha hecho nada. ¿Cuál es el plan de seguridad para Quito?



Esa fue nuestra bandera de lucha, declararle a Quito una ciudad sin miedo. San Roque es un barrio donde yo crecí, ahí vamos a trabajar en el rescate, volverle atractivo para el turismo. Tengo un proyecto para reconstruir el expenal García Moreno con fines turísticos, recuperar la liga barrial, el mercado, las calles con iluminación y con cámaras de videovigilancia, con presencia de Policía Metropolitana.



Hoja de vida



Trayectoria. Nació en la provincia de Chimborazo. Vive en Quito desde los 9 años. Es médico cirujano y empresa­rio radiodifusor. Ha sido asambleísta y dirigente deportivo del club El Nacional.



Su idea. El Alcalde electo señala que algunas de las estrate­gias para enfrentar la falta de recursos en el Munici­pio son la partici­pación de la empresa privada, de inversionistas extranjeros y de las alianzas público-privadas.