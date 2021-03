'No voy a poner las manos en el fuego absolutamente por nadie', dijo el alcalde Jorge Yunda al referirse a los chats que pertenecerían a su hijo

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, se refirió los chats extraídos del teléfono celular de su hijo, Sebastián. En ellos aparentemente se habla de la venta de un terreno municipal para un hotel, de la compra de pruebas covid-19. Además, aparecen conversaciones con personas identificadas como funcionarios municipales. Y se refieren a las presentaciones del grupo musical que Sebastián Yunda integra.

Este viernes 26 de marzo del 2021, el Burgomaestre dijo a Ecuavisa lo siguiente. “Yo no voy a poner las manos en el fuego absolutamente por nadie. Ni por familiares ni amigos ni compadres ni funcionarios. Yo respondo por mis actos. En el momento en que a mí se me encuentre algo, pues responderé por mis actos. Espero que se defiendan, se aclare la situación y dejemos que la justicia pueda dar esa aclaración de esta circunstancia jurídica”, indicó.



La Fiscalía confirmó que los chats están dentro del proceso abierto por presunto peculado que se abrió en contra de Jorge Yunda y 14 personas más por la compra de pruebas covid-19. La información se extrajo del celular de su hijo que fue requisado en un allanamiento realizado el 11 de marzo último a la casa del Alcalde. Todo está descrito en un informe que la Policía entregó el 15 de marzo con las conclusiones de la información.

“(En los chats) se visualiza la utilización de códigos para mencionar a personas y cantidad de dinero. Se determina el cambio de autoridades de instituciones que están dentro de la competencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”, dice el informe policial.



Además, en el documento se indica que en los chats se refieren a “solicitudes de dinero”, “se visualizan nombres de concesiones con plazos, objeto del contrato y códigos con nombres de instituciones que están dentro de la competencia del Municipio”.



Al Acalde se le consultó si conocía los supuestos negocios de su hijo. Esto respondió: “Tengo prohibido que los funcionarios reciban llamadas de familiares, de parientes, de amigos, de compadres, porque la función pública es muy delicada. En ese contexto, también casa adentro, estoy analizando quiénes tuvieron ese contacto y (he pedido) se verifique esa información. Hasta el momento no me han dicho que se haya concretado esas cosas que están escritas. En mis chats no se ha encontrado absolutamente nada”.

Dentro de los chats también se observan supuestas conversaciones de Sebastián Yunda con empresarios. Ahí, por ejemplo, él hace referencia a una futura obra de construcción.



“Hermano tengo un terreno para hacerte un hotel. Súper Chévere”. Su interlocutor le indica: “Salgo de reunión. Te llamaré”. Ante esto, el hijo del Alcalde supuestamente escribe. “Tengo un terreno para hacerte un hotel y todo. Es del Municipio” y adjunta una fotografía del solar.



En otra conversación, un contacto le recuerda que debe asistir a una cita con un empresario. “Mijo, no olvide la reunión de las 10 AM. Con gerente de empresa China”.



En otro chat, que está fechado el 3 de julio del 2020, él presuntamente conversa con una persona sobre unas pruebas. “Lili, para colmo las pruebas son falsas”, indica. Y recibe como respuesta: “Así veo. Que hp”.



Minutos después le reenvía a la mujer con la que hablaba unos mensajes tras una consulta que hizo con otro contacto y adjunta documentos. “Pues sí. Son LAMP. No están aprobadas por la OMS”. Y añade este comentario: “Son LAMP o sea no son PCR”.

En las conversaciones además se habla sobre la presentación de un grupo de música. “Amiga, puedes escribirle al alcalde de Mejía. Para las fiestas de septiembre. A ver si puede ubicarnos. Amiguita, igual hay que reunirnos con (nombre de funcionario municipal) para las fiestas. Ya tengo a la agencia y Diego ya me dio luz verde para hacerlo”.



En más textos intercambiados con distintas personas se habla sobre temas de controles a la publicidad de los buses y sobre la continuidad o no de funcionarios municipales.