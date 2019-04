Alcalde electo Jorge Yunda asegura que no recibe carpetas para cupos de trabajo en el Municipio de Quito

LEA TAMBIÉN

El alcalde electo Jorge Yunda negó este lunes 15 de abril del 2019 que su equipo esté recibiendo carpetas de personas interesadas en trabajar en el Municipio de Quito y consideró que se trata de gente inescrupulosa que utiliza su nombre para aprovecharse de la ciudadanía.

“Se me informó de que en algunas partes de la ciudad se estaría pidiendo carpetas para ubicar puestos en el Municipio de Quito, lo cual desmiento totalmente”, mencionó.



Aclaró que no tiene absolutamente ningún lugar ni ninguna persona delegada para recolectar carpetas. “Nuestro accionar siempre va a ser a través de perfiles académicos y técnicos con los procesos necesarios para alguna función que necesite el Municipio. No lo vamos a hacer por empatía o simpatía o por quienes votaron por mí”, dijo.



Dio a conocer su pronunciamiento a manera de alerta. Para Yunda, debido al alto índice de desempleo en el Distrito, hay personas que podrían ser presa fácil de aprovechadores. Según informó, alguien se ha tomado su logo para sacar provecho por lo que de ser el caso presentará una denuncia pública porque no se puede utilizar el nombre del alcalde electo.



La aclaración la hizo la mañana de este lunes frente a los medios de comunicación. Yunda estuvo acompañado por representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, a los que citó para hablar sobre el programa de trabajo coordinado entre ambas entidades con el objetivo de crear un modelo de gestión transparente en el Municipio.



En el evento estuvieron presentes miembros del directorio de la Comisión como Jorge Rodríguez, Isabel Robalino, Simón Espinoza, entre otros.



Se habló de la necesidad de trabajar en la prevención de delitos de corrupción, de transparencia en la administración y de fiscalización.



Rodríguez, en representación de la Comisión, contó que llevan en funcionamiento cuatro años, y en todo este tiempo, han planteado 17 casos de corrupción, pero que ninguno tiene una resolución hasta el momento. “Es fundamental que podamos darnos la mano de manera inmediata”, le dijo a Yunda.



Se refirió a la utilización del grillete en el caso de dos miembros del Concejo Metropolitano y dijo que eso es inaceptable. Insistió en la necesidad de fiscalizar al Alcalde anterior y a sus concejales, fortalecer la oficina que tiene el Municipio para combatir la corrupción, y otros temas que salgan a la luz en las reuniones posteriores que mantengan ambas entidades.



“Hemos planteado al Banco Interamericano de Desarrollo a trabajar en forma conjunta en la instalación de la ISO 37 001, que es la antisoborno. Sería el primer Municipio en América Latina en dar ejemplo a todo el mundo de que quiere trabajar con transparencia”, dijo.



Por su lado, Yunda dijo que está de acuerdo con la obtención del ISO y que hará una auditoría a Quito Honesto y que cuando termine sus períodos, también pedirá que se realice un proceso de fiscalización. “Es nuestra responsabilidad investigar documentadamente, sin dedicatorias, sin casería de brujas, para que sea una fiscalización objetiva”, manifestó y agradeció a la Comisión por la apertura.



Ese trabajo se realizará incluso con la información que al momento la actual administración le ha entregado al equipo de Yunda, como parte de la transición. “Toda esa información deberá ser analizada”, mencionó.



Yunda hizo una invitación a la academia, a los gremios, a la Comisión de lucha anticorrupción y a la ciudadanía para que cada vez que se utilicen fondos públicos, el proceso pase por los filtros necesarios de modo que a nadie le quede duda de que no se permitirá el desvío de dinero.



El Alcalde electo insistió en su propuesta de tener una ciudad digitalizada. “Mientras más tecnificada sea, hay menos riesgo de corrupción. Cuando el funcionario público maneja dinero, hay un poco más de riesgo”.



Respecto al avance en la conformación de su equipo de Gobierno, Yunda aseguró que están terminando el proceso y que posiblemente harán públicos los nombres en los próximos días.