Jorge Yunda afirma que el cambio de uniformes en colegios municipales se aplicará de forma paulatina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que la medida del cambio de uniformes se aplicará paulatinamente en las 20 instituciones educativas que son parte del sistema municipal. Lo dijo como una aclaración sobre la reunión que mantuvo en la mañana de este martes 23 de julio del 2019 con cuatro estudiantes de los colegios Espejo y Sebastián de Benalcázar.

Según el burgomaestre, las cuatro jóvenes no representan en su totalidad a los alrededor de 22 000 estudiantes que están en los colegios municipales y los padres que esta mañana protestaron en los bajos de la Alcaldía tampoco son todos los que tienen hijos en estas instituciones.



Yunda informó que lo único que se cambió en la reunión de la mañana fue que se va a extender la conversación con los estudiantes, más no la decisión. En esas charlas participarán los equipos de cada colegio y la Secretaría de Educación del Municipio.



El Alcalde informó que decidió recibir a las jóvenes luego de que pidieran ser escuchadas durante la 11° sesión del Concejo Metropolitano de Quito que se extendió entre las 10:00 y las 14:00. "Les expliqué el por qué de las decisiones".

Se mantiene el cambio progresivo de los uniformes escolares en los 20 planteles municipales. Desmentimos enfáticamente las noticias descontextualizadas transmitidas hoy a través de la prensa y redes sociales. #QuitoGrandeOtraVez pic.twitter.com/7Oz830KBqT — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) July 23, 2019

"Cuando tengamos un consenso de los 22 000 estudiantes de las 20 unidades educativas y de los padres de familia, y además mi posición es que no debe haber en la educación municipal colegios de primera, ni de segunda ni de tercera. Todos los colegios deben ser de primera" y tener infraestructura adecuada y excelencia académica.



Yunda dijo a EL COMERCIO que la propuesta del cambio de uniformes es en función del ahorro de los padres de familia, es una decisión tomada, porque "la educación es gratuita, si las personas quieren gastar 200 dólares en uniformes, tienen que pensar que nosotros los quiteños estamos financiando el pago de los estudios de 22 000 chicos".



El Alcalde señaló que los alumnos pueden ir a clases con un jean de la marca que sea, una camiseta polo y una chaqueta y que la educación municipal sea de primera en todo el sistema, para que no sea un privilegio de una u otra institución.



Sin embargo, Yunda subrayó que la medida no es de implementación inmediata, "porque no podemos ponerlos en apuros a los padres". Quienes ya tengan uniformes pueden utilizar esos y los que quieran podrían ir con la nueva propuesta.



Además, Yunda dijo que un jean en Pelileo cuesta USD 9 y 10, una camiseta polo USD 4 o 5 y una chaqueta USD 8 o 10 "y ahí no está la calidad de la educación, está en preparar a los profesores. Fíjese que todavía Los padres de familia dan cuota para contratar profesores, nosotros estamos más preocupados por la docencia, porque sean estudiantes que salgan bilingües de la educación municipal y que tengan buena infraestructura, conectividad e Internet".



Entonces, la aplicación de este cambio sería paulatina y los estudiantes que aún no compran sus uniformes, como aquellos que ingresan a primer año o son nuevos en la institución, podrán asistir a clases con la nueva propuesta estándar y los que ya tienen sus uniformes podrán seguir usándolos y no tendrán sanción.



"Nuestra medida es pensando en la economía de los padres, porque no todos tienen para un uniforme, no todos tienen incluso 25 centavos para el pasaje, entonces tenemos que pensar en los 22 000 chicos. A quienes recibí eran cuatro dilectas chicas del colegio Benalcázar y el colegio Espejo. Pero hay una escuelita en el Mercado Mayorista donde los niños no tienen aulas ni profesores, son hijos de los estibadores, de los tricileros y como Alcalde tengo que velar por ellos y por todos".



Las declaraciones de Yunda se dieron luego de que los padres de familia y las estudiantes que manifestaron en la mañana por el cambio de uniformes dijeran que se abriría un proceso democrático para que los estudiantes digan si están de acuerdo en reemplazar el vestuario representativo de cada colegio por jeans, camisetas polo y sacos azules o chompas.