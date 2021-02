Jorge Yunda: 'Así me pongan otro grillete, vamos a vacunar a Quito'

Los vecinos de los barrios Jaime Roldós Aguilera y Pisulí, ubicados en el noroccidente de Quito, se solidarizaron con el alcalde Jorge Yunda a las 10:00 de este viernes 19 de febrero del 2021.

Lo hicieron luego de que esta mañana le colocaran un grillete electrónico al Burgomaestre como parte de las medidas cautelares que debe cumplir mientras dura el proceso por presunto peculado en la compra de pruebas para la detección de covid-19. Los moradores lo respaldaron en medio de la ceremonia que se realizó para dar inicio a las obras de repavimentación de las calles N85 y Pablo Esteban Yerovi.



Yunda anunció que la tarde de hoy mantendrá una reunión para definir la adquisición de las vacunas. “Así me pongan otro grillete, ¡vamos a vacunar a la ciudad de Quito! (...) Si no lo hacemos no saldremos de esta tragedia económica y sanitaria, todos los días y semanas se enferma un amigo o familiar”.



Envió un mensaje a los concejales que han cuestionado su gestión en la compra de las pruebas para coronavirus. “Gracias al respaldo del pueblo quiteño fui elegido alcalde en las urnas, oirán algunos señores concejales que ya se están frotando las manos para tomar mi puesto”.

Aseguró que es víctima de una infame persecución para anularlo. “Cada vez que sube un poquito mi popularidad aparecen los reportajes en ciertos canales de televisión y la Fiscalía persiguiendo, llevándonos a dar confesiones. No busco esa popularidad, sino la del pueblo de Quito que me ha respaldado siempre”.



“Realmente se equivocan porque me hacen más famoso porque ahora jugar vóley con grillete va a ser más viralizado. A este aparato no lo llevo con vergüenza, no he robado, es otro galardón por lo que hemos trabajado y salvado vidas”, acotó.



Volvió a lamentar que Ximena Abarca y Linda Guamán, catedrática y científica de la Secretaría de Salud, sean investigadas. Con su abogado prepara la defensa en su caso y la presentará dentro de 30 días. “Hasta ahora no nos han mostrado los chats, han sido muy diligentes en estas actuaciones, han sido muy dedicadas. He visto que otras autoridades han hecho barbaridades y media y nadie se ha encargado de preguntar, pero al alcalde de Quito por adquisición de pruebas que han sido probadas tengo que andar en esta situación”.