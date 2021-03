Revelan la lista de ministros vacunados contra covid-19 en Ecuador

Una lista de altos funcionarios del Gobierno vacunados contra el coronavirus salió a la luz este sábado 20 de marzo del 2021 en Ecuador. En ella aparecen siete ministros, cinco en funciones y dos que ya renunciaron al cargo.



La nómina, publicada en Twitter por el secretario General de Gabinete Jorge Wated, precisa que los ministros de Finanzas, Mauricio Pozo; de Energía, René Ortiz; de Defensa, Oswaldo Jarrín; de Vivienda, Julio Recalde; y de Turismo, Rosa Prado, ya fueron vacunados con fármacos que llegaron al país desde enero del 2021.



Además, recibieron vacunas los exministros de Salud Juan Carlos Zevallos y Rodolfo Farfán, quienes dimitieron envueltos en la polémica por la falta de información del plan de inmunización, en contraste con la vacunación de personas que no estaban en primera línea, entre ellos empresarios, ‘tiktokers’, miembros de club.



“No voy a aceptar que no exista transparencia”, sostuvo Wated este sábado en Twitter. “Aquí la lista de vacunados que de forma voluntaria hemos recibido de parte del gabinete”, aseveró y adjunto los nombres de quienes sí han recibo las dosis y de quienes no.



No voy a aceptar que no exista #TRANSPARENCIA.

El listado se hizo público este sábado 20 de marzo del 2021, un día después de que el Gobierno reconociera que diez funcionarios que trabajan en el entorno cercano del presidente Lenín Moreno fueron vacunados “por ser de primera línea”. También se confirmó que la primera Dama, Rocío González, ya recibió la dosis.

Según un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Moreno tiene doble condición de vulnerabilidad: es adulto mayor y persona con alto nivel de discapacidad. “Por seguridad nacional, estas dos condiciones de alto riesgo obligan a crear un cerco epidemiológico en su entorno cercano –sus cuidadores-, es decir, el personal que permanentemente requiere estar a su alrededor para asistirlo en movilidad, traslados, cuidados de salud, y en todas las actividades que, por su discapacidad física, no puede desarrollarlas sin asistencia, para atender los asuntos inherentes a sus funciones como Presidente del país”.