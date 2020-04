Jorge Wated: ‘Un ataúd de cartón es más digno que tirarlos en una bolsa o que enterrarlos sin bolsa y sin nada’

LEA TAMBIÉN

Desde el 23 de marzo del 2020 hasta el 4 de abril la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas, con Criminalística de la Policía Nacional, ha realizado el levantamiento de 1 350 cadáveres en Guayaquil. Jorge Wated, a cargo de coordinar esa Junta, señala que empezaron recogiendo 30 y ahora levantan más de 100 cuerpos por día, aunque no hay datos de cuántos de ellos fallecieron a causa de covid-19.

En esas cifras no se incluyen los trabajos que realizan las funerarias particulares en el Puerto Principal, donde se registra un colapso de los servicios exequiales desde el 23 de marzo del 2020, debido a la crisis sanitaria.



“Si usted suma todos los fallecidos en Guayaquil, ya triplicamos a las personas que fallecieron en el terremoto de Manabí y Esmeraldas. En este momento nada puede ser perfecto como uno quisiera”, dice Wated, en entrevista con EL COMERCIO la tarde de este domingo 5 de abril del 2020. La Junta se creó para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus en Guayas.



¿Cómo se realizan los entierros en Guayaquil?



Hay públicos y privados. Los públicos al inicio al no tener cajas, en función de la disposición del COE de tratamiento de cadáveres, comenzamos a enterrarlos en fundas. Eran 50. De allí hemos conseguido ataúdes; esta situación venía acumulada, la Fuerza de Tarea empieza a funcionar cuando ya había cadáveres acumulados por todos lados. Se consiguieron ataúdes de cartón para poder enterrarlos. Estamos comenzando a utilizar estos ataúdes para que vayan cubiertos. Los que fueron enterrados en fundas, fue bajo toda norma técnica porque sino el camposanto no lo recibe. Nosotros no hemos abierto una fosa en cualquier terreno. Estamos enterrando uno a uno, utilizando todas las normas que establece la ley. Así se lo hace ordenadamente. Ya se han enterrado aproximadamente 150, esperemos que desde mañana podamos enterrar 50 más y desde el martes comenzar a enterrar de 100 en 100.



¿Hasta ahora cuántos cuerpos se han recogido en la ciudad?



La recolección de cuerpos es la suma en conjunto de lo que estaban haciendo las funerarias, cuando ingresamos en esto, y lo que hacemos nosotros, con todo el equipo de Criminalística. Hay que sumar todo. Pero, de lo que hace la Policía, comenzaron con 30 diarios y ya vamos por 100 diarios, a medida que aumentamos la capacidad. Si una persona llamó al 911 y registró a su familiar fallecido hoy, al día siguiente ya lo estamos recogiendo. Pero esa persona que estamos retirando pudo haber tenido dos días en la casa. Al estar congestionado el 911, generamos un nuevo canal de comunicación de Whatssap. Esos registros los enviamos a la Policía donde se cotejan los datos. Y con eso salimos hacer el trabajo. Hoy comenzamos al día con un objetivo de intentar recoger 98 personas.



Entonces, ¿cuánto se ha recogido? O ¿no hay una estadística?



La estadística la vamos alimentando día a día. Es una suma de la capacidad de los privados y nuestra capacidad. Hoy día iniciamos, desde las 12 de la noche con el objetivo de esos 98, que se tienen que recoger desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para que tenga usted una idea la sumatoria entre casos pendientes y casos actualizados del día. Los de hoy día los hacemos mañana y así vamos reduciendo la brecha de volumen por recoger. Usted llega con la camioneta y personal de Criminalísta. Cada muerte es diferente, tienen que empaquetar al cadáver, levantarlo y llevarlo. Emitir al acta de defunción y darle una copia a la familia. Esto toma tiempo, a veces toca subir pisos, a veces está en la calle. A veces es más fácil y rápido y otras no tanto.



¿Cuánto demora todo ese proceso por cuerpo?



Se puede demorar hasta 30 minutos.



¿Si hacemos un cálculo que al día se retiran 100 muertos desde el 23 de marzo serían ya 2100 muertos?



Hoy día estuvimos haciendo un reporte de fallecidos en general. Y usted tiene aproximadamente lo que logramos recolectar es 1 350 desde el 23 hasta ahora. Sin embargo, mi proyección con la gente era que por covid-19, muy probablemente es que fallezcan entre 2 500 y 3 500 en los próximos tres meses.



¿Entonces, los 1 350 cuerpos recogidos son hasta ahora?



Son 1 350 registrados a través de nuestro sistema de Salud y Criminalística. A parte hay quienes hicieron sus trámites independientes con la Junta de Beneficencia de Guayaquil o con los camposantos y funerarias que los retiraron y de los hospitales privados. Esto no está en nuestros registros. Todo esto lo vamos a tener en el momento que todos estén registrados y sepultados. Ahí van a tener el número, pero si usted quiere que le dé una proyección de fallecidos diarios estamos hablando de unas 250 personas. Ahí está de todo tipo de fallecimiento, por diferentes causas.



¿El COE Nacional ha dispuesto de una autoridad para que dé fe de la defunción y agilizar los trámites, cómo está operando?



El COE, en el marco de la emergencia de coronavirus, el pasado 3 de abril, resolvió conformar en las diferentes provincias del país grupos de apoyo que llevarán las acciones en funciones de protocolo requeridos. Estos estarán integrados por personal de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional y cualquier otra institución que esté en la capacidad de apoyar en esta tarea. Los grupos tendrán autorización para llevar adelante las acciones exequiales, la movilización se cadáveres y su inhumación o cremación, en caso de que los familiares o deudos de las personas fallecidas hubieran expresado en 24 horas su deseo. Tercero, las labores exequiales que realizarán los grupos de apoyo serán dignas y gratuitas. Además, este proceso contará con un registro correspondiente para que los familiares conozcan el lugar en donde estarán los restos de sus seres queridos. Ese es el registro que vamos a llevar.



La resolución dice que se disponga un protocolo: una autoridad competente para que dé fe de las defunciones. ¿El Registro Civil va a investigar luego la causa de muerte cuando termine el Estado de excepción?



Por ejemplo, si murió por presunto covid-19, murió por eso y ya está en el acta de defunción. Pero eso es solo para saber las causas en relación a las estadísticas del INEC.



¿Por qué Guayaquil no tiene ataúdes? ¿Por qué no se puede traer de otras ciudades?



Porque en las otras ciudades también hay gente que está falleciendo. Todo el mundo está fabricando ataúdes en este momento. Un ataúd de cartón es más digno que tirarlos en una bolsa o que enterrarlos sin bolsa y sin nada. Todavía no asimilamos las personas y los medios de comunicación que vivimos en una emergencia. Una emergencia que todos los días se mueren más de 250 personas. Esto es un terremoto todo los días. Si usted suma todos los fallecidos en Guayaquil, ya triplicamos a las personas que fallecieron en el terremoto de Manabí y Esmeraldas. En este momento nada puede ser perfecto como uno quisiera.



Las funerarias ya no tenían capacidad para enterrar a todos las personas que nosotros tenemos. Por eso yo retiré 400 muertos en viviendas.



¿Entonces van a seguir con los ataúdes de cartón?



Nosotros en lo público vamos a colocar unos de cartón, que es lo que hemos logrado conseguir. El Estado en estos momentos no tiene recursos para traer ataúdes de madera. Hemos conseguido una donación de 20, pero son 20, para una proyección de 2 500 personas no es nada.



¿Y los ataúdes del Municipio de Guayaquil?



Eso es otra cosa. A ellos les han donado 1 000. A nosotros la Asociación de Cartoneros nos donaron 3 000. Lo que pasa es que nosotros no comunicamos, nosotros hacemos.



¿Qué pasa con los fallecidos en los hospitales públicos? Se conoce que en el Hospital del IESS en Ceibos, familiares de fallecidos entraron a la morgue, rompieron las bolsas, se perdieron los documentos de identificación y ahora hay NN. ¿Es así?

​

Sí. Yo me enteré de esto también por las redes sociales. He mandado ciertas cartas a los representantes del IESS y del Ministerio de Salud porque ellos son los directores de las morgues en los hospitales y que tenemos que tener extremo cuidado por los fallecidos, porque nosotros como Fuerza de Tarea no podemos hacernos cargo de personas que ellos recibieron con nombre y apellido y que nos las quieran entregar sin nombre y apellido.



¿Y cuántos casos tienen así?



No tengo ni la menor idea.



¿Todavía no pueden ser sepultados por lo tanto o sí?



No. Eso es imposible. Es ilegal. La única forma que se puede sepultar a una persona que no tiene nombre y apellido es a través de un proceso de Criminalistíca que se toma a partir de características del cuerpo. Al final de cuentas se puede identificar. Ellos van a poder identificar los cuerpos sin ningún problema, pero es un proceso que lo va a tener que resolver el hospital con Criminalística. Eso no tiene nada que ver con mi función. Lo que nosotros sí hacemos es que si ellos no tienen capacidad nosotros conseguimos morgues nuevas.

¿Eso solo pasa en el hospital los Ceibos o en otros?



No. Que yo sepa solo ahí, pero obviamente nosotros recibimos el listado con nombre y apellido. Si no hay esos datos yo no recibo y peor el entierro.



¿Esos cuerpos donde están?



Los cuerpos pasaron a Parques de La Paz y los están identificando.