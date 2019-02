Jorge Norero renuncia a la campaña por la Prefectura del Guayas como protesta

LEA TAMBIÉN

El candidato a la Prefectura del Guayas por el movimiento Concertación, lista 51, abandonó la campaña. Jorge Norero anunció este domingo 24 de febrero de 2019 que suspenderá la promoción electoral como señal de protesta.

Para el postulante, la campaña no ha sido equitativa. Además se quejó por la falta de control.



“Como ciudadano estoy indignado por la propia denuncia de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de irregularidades, de extorsión, de cómo se está manipulando la campaña electoral por parte de los partidos más grandes, que hacen un derroche de dinero, que tienen monopolizados los medios, que están manipulando los debates”.



En la provincia hay 20 postulantes a la Prefectura. Norero explica que para competir por esta dignidad se permite manejar USD 143 000. Sin embargo, dijo que a los partidos más pequeños les resulta difícil acceder a espacios de publicidad. “No podemos dejarnos envolver por este sistema de corrupción. Ser parte de ese sistema avergüenza”.



El postulante advirtió además que presentará una acción de protección en esta semana. Señaló que no puede renunciar tras la inscripción, que simplemente dejará los recorridos y la promoción, y que es una decisión personal que no incluye al resto de candidatos de Concertación.



El pasado 11 de febrero, el consejero Luis Verdesoto indicó que el pleno del CNE analizó un informe sobre el procedimiento en el uso del dinero lícito en las campañas electorales. Ese reporte fue enviado a la Fiscalía General del Estado.



El documento incluía “los mecanismos por los cuales se propicia el blanqueo de dinero y manejo de recursos ilícitos, los cuales son empleados para el pago de marketing en la publicidad de candidatos, favores políticos para el financiamiento de campañas, compra de votos por grupos irregulares”, según informa el portal del Consejo.



“Estos casos no se dan en todas las provincias del Ecuador pero es deber del CNE identificarlos con el propósito de tomar acciones para transparentar y dignificar el voto en el país”, dijo Verdesoto en esa ocasión.

Las elecciones seccionales serán el domingo 24 de marzo de 2019. En todo el país el CNE ha registrado más de 70 000 candidatos.