La Fiscalía pidió prisión preventiva contra el exvicepresidente Jorge Glas

La mañana de este 13 de marzo del 2019, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra 10 personas por el caso Singue. La diligencia judicial se desarrolló en la Corte Nacional y fue presidida por el juez Iván Saquicela.

En la diligencia, la fiscal general (e), Ruth Palacios pidió la prisión preventiva del exvicepresidente de la República, Jorge Glas y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzeli. Los abogados de los dos procesados solicitaron al magistrado que no se tome en cuenta este pedido porque sus clientes ya se encuentran detenidos en la cárcel de Latacunga, cumpliendo otras condenas.



En cambio, para el resto de procesados solicitó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial. Para todos los indagados solicitó la retención y la prohibición de vender bienes. A una persona no formuló cargos, aunque sí fue investigada en un primer momento.



Según la fiscal Palacios existen evidencias que demuestran la participación en el delito de peculado y por eso formuló cargos contra las 10 personas. Según la funcionaria este ilícito está relacionado con supuestas irregularidades en la negociación petrolera en el campo Singue.



Esta investigación empezó a partir de un informe con indicios de responsabilidad penal realizado por la Contraloría General del Estado, en agosto del 2017. Allí se determinó posibles irregularidades en la adjudicación del campo de crudo al consorcio Dygoil y Gente Oil Development LLC.



Según la fiscal Palacios, en este caso la Contraloría estableció un perjuicio para el Estado de USD 5,2 millones, hasta el 2016. Sin embargo, según una pericia contable que hizo la Fiscalía, el perjuicio sería de USD 28,4 millones.



Con esta audiencia inicia la fase de investigación pública que durará 90 días. El juez Saquicela dijo que analizará en pedido de la Fiscalía y que a las 17:30 de este miércoles reanudará la diligencia para dar su dictamen.



Para Glas, este es el segundo proceso penal, ya que actualmente cumple una condena por asociación ilícita en el caso Odebrehct. Su abogado ha planteado un recurso de casación, pero la Corte Nacional aún no fija una fecha.