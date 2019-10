Abogados piden nulidad en caso Sobornos

LEA TAMBIÉN

El caso Sobornos 2012-2016 se desarrolla en una nueva instancia. La mañana de ayer (17 de octubre del 2019) se instaló la audiencia preparatoria de juicio, en la que se sabrá si 26 personas señaladas por los investigadores serán sometidas o no al sistema judicial.

En una primera fase intervinieron siete abogados. Cinco de ellos solicitaron que se declarase la nulidad del proceso.



Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, exsecretario jurídico del correísmo, fue el primero en intervenir. En cinco puntos resumió las posibles vulneraciones a su defendido.



Por ejemplo, dijo que hay problemas con la competencia de la jueza Daniella Camacho.



Indicó que quien debía continuar con el caso es el magistrado Édgar Flores, quien ya conoció el expediente.



Pero él fue separado por la Judicatura luego de que levantara la prisión preventiva que pesaba en contra de Mera y le otorgara arresto domiciliario.

Además, Alvear aseguró que fue ilegal el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía planteó en contra de su defendido.



A más de Mera, los representantes del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente Jorge Glas, de la exministra María de los Ángeles Duarte y del exsecretario del Agua Walter Solís también pidieron la nulidad del proceso.



En cambio, la defensa de Laura Terán y Pamela Martínez, excolaboradoras del Despacho Presidencial de Correa, señalaron que no había “nada que alegar”. Ellas dijeron que colaborarían con toda la información que requiera Fiscalía.

Según el abogado de Correa, Fausto Jarrín, los abogados no pudieron estar en las diligencias en las que participaron Terán y Martínez y que eso significa una vulneración de los derechos que tiene la defensa.



La audiencia preparatoria de juicio en la que participaron los defensores de 26 procesados estaba prevista que se inicie a las 09:00. La jueza Daniella Camacho estuvo a esa hora en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia.

Aunque las partes estuvieron presentes, la instalación de la diligencia se retrasó.



17 defensores dijeron que no tuvieron el tiempo necesario para conocer por qué la Fiscalía decidió no presentar cargos en contra de dos personas que también estaban acusadas de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.



Entonces, solicitaron que se difiriese la audiencia, pero la petición no fue aceptada.



Los otros defensores señalaron que respetarían la decisión que tome Camacho frente al pedido. En este grupo estuvieron Francisco Noboa e Ítalo Centenaro, quienes fueron beneficiados de un dictamen abstentivo de la Fiscalía, por lo que serían excluidos de las siguientes etapas.



A las 10:00, la Jueza ordenó retrasar 60 minutos el inicio de la cita judicial. A su criterio, el tiempo que tuvieron fue suficiente para que conocieran las motivaciones de la Fiscalía sobre el dictamen abstentivo.

Además, explicó que las notificaciones llegaron a los casilleros judiciales la tarde del miércoles, por lo que no había excusa para diferir la cita judicial para otro día.



Sin embargo, los abogados de Correa, de Vinicio Alvarado y de Mera trataron de diferirla.



Los dos primeros presentaron una recusación contra la jueza Daniella Camacho. Con esto buscaban que la Corte Nacional designara otro juez para que continúe con el caso.



El pedido se presentó, porque el miércoles Camacho ya formó parte del Tribunal Penal que no aceptó el recurso de casación presentado por seis implicados en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, entre ellos Jorge Glas.



Según Fausto Jarrín, ese caso tiene relación con el expediente sobre Sobornos, porque hay similares pruebas que ha señalado Fiscalía y los testigos son los mismos. “Entonces, ha adelantado criterio sobre una persona y sobre un proceso”, dijo.



Minutos antes, la jueza aseguró que no la habían notificado de la recusación.

La defensa de Mera, en cambio, recusó a la Fiscal General. Pero ella aseguró que sí continuará al frente del caso. La audiencia continúa hoy.